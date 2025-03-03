奧斯卡2025｜Lisa@BLACKPINK戴Bvlgari登紅地毯　最佳女配角素兒蘇丹娜穿這套戰衣

▲ Lisa@BLACKPINK戴Bvlgari登上奧斯卡紅地毯。（markgong_official @IG）

今年的奧斯卡香港時間今早舉行，表演嘉賓亦十分吸引，BLACKPINK成員Lisa因演出美劇《白蓮會》受注目，她亦獲邀擔任表演嘉賓，她將聯同美國饒舌歌手Doja Cat和英國歌手RAYE演出，成為首個在奧斯卡舞台表演的K-pop歌手。

Lisa紅地毯穿上markgong的黑白色西裝禮服，襯bvlgari珠寶的造型登場。

素兒蘇丹娜憑《艾美利亞變奏曲》(Emilia Pérez) 中飾演懷才不遇的律師麗妲 (Rita) 一角，榮獲奧斯卡最佳女配角獎。她佩戴卡地亞全新高級珠寶作品卡地亞 Nature Sauvage 高級珠寶系列 Panthères Versatiles 項鍊亮相第97屆奧斯卡金像獎。這件獨一無二的珠寶作品是由莎達娜於卡地亞高級珠寶工作坊親自挑選。

卡地亞品牌大使添麥菲查洛美 (Timothée Chalamet) 以在傳記電影《搖滾詩人：未知的傳奇》(A Complete Unknown) 中飾演美國傳奇歌手卜戴倫 (Bob Dylan)，獲提名奧斯卡最佳男主角獎；施巴斯坦史丹 (Sebastian Stan) 以在《飛黃騰達》(The Apprentice) 中飾演特朗普 (Donald Trump) 一角，同樣獲提名奧斯卡最佳男主角獎。他們將與卡地亞品牌大使艾麗芬寧 (Elle Fanning)，於第97屆奧斯卡金像獎上佩戴多款卡地亞作品。

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