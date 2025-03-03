徐熙媛大S去世｜大S上億遺產傳已分配完成　具俊曄與子女均分　汪小菲1原因不帶孩子回北京

▲ 大S上億遺產傳已分配完成，具俊曄與子女均分，汪小菲1原因不帶孩子回北京。

【大S去世／大S遺產／徐熙媛／汪小菲／具俊曄】台灣女星大S（徐熙媛）離世已經一個月，上億遺產及一對子女的監護權一直受外界關注。日前消息傳出，大S遺產已經分配完成，由具俊曄跟一對子女均分，但因子女未成年，18歲前會由生父汪小菲代理，而汪小菲目前未有打算將孩子帶回北京。

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徐熙媛大S去世｜大S遺產已分好 具俊曄與子女均分

據《三立新聞網》報道，大S遺產已分配完成，據指雙方協議過程和平，一切按法律行事。遺產由具俊曄與一對子女均分，但由於孩子未成年，所以18歲前先交由生父汪小菲代理。

大S生前留下的遺產估計達6億新台幣（約1.42億港元）。《ETToday》報道，根據《民法》，大S過世後兩名孩子能繼承三分之二的遺產，而他們法定代理人正是生父汪小菲，意味著汪小菲實際上恐能掌握大S部份遺產。

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徐熙媛大S去世｜汪小菲暫不帶子女回北京

汪小菲近日多次赴台，傳出計劃帶走兩名子女。不過汪小菲友人透露，汪小菲短期內沒打算帶孩子會北京，他跟現任妻子馬筱梅（Mandy）會以孩子為最大考量，給予小孩最好的生活。即使將來要帶孩子回北京定居，兩人也會視孩子不同階段做長期規劃，而S媽自覺年事已高，因此尊重汪小菲對孩子去向的處理。

汪小菲日前與妻子馬筱梅及女兒現身寺廟參拜，同行亦有保姆跟隨，女兒還拖着繼母馬筱梅的手，互動自然，關係可見不錯。

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