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方大同離世｜薛凱琪音樂節落淚　全平台換背景圖悼念方大同

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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方大同離世薛凱琪音樂節落淚，全平台換背景圖悼念友人。

【方大同 / 方大同病逝 / 薛凱琪】上周六（3月1日），方大同公司賦音樂在社交平台公布方大同於2月21日早晨離世，終年41歲。隨後，其好友薛凱琪將全平台頭像或背景圖換成方大同的繪本悼念友人。

網民發現薛凱琪方大同離世後一日（22日），於海口音樂節演唱歌曲前意味深長地說了一段話，演唱時幾度哽咽落淚，猜測她當時已知曉此事。

方大同離世｜歌手方大同上月21日離世　終年41歲

方大同離世｜薛凱琪音樂節哽咽落淚

有在音樂節現場的歌迷將薛凱琪演唱時的影片發布至網絡，薛凱琪一襲白裙，在演唱《半路》之前說道，「只要我們還在，其實我們人生的路，永遠是一半、沒有盡頭，我們要相信永遠有人在等我們，永遠有人在愛我們。」

期間，薛凱琪幾度哽咽停頓，演唱時更落淚；不少觀眾及網民以為是當場氣氛及歌詞引得她共鳴，直至方大同離世消息公布後，網民猜測她或許當時已經知曉，所以才在台上不禁落淚。

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方大同離世｜全平台換背景圖悼念友人

在方大同離世消息向外界公布後，薛凱琪以自己的方式悼念他，將其微博、小紅書、抖音的背景圖及IG頭像全部換成方大同的繪本《艾美夢遊·生命之樹》；兩人的情誼不免令人心酸。

方大同與薛凱琪是多年好友，在薛凱琪飽受抑鬱情緒困擾，更有自殺傾向時耐心開解她，她後來亦公開表示方大同救回她一命。

出道以來鮮少傳出有緋聞的方大同從未公開承認戀情，單與薛凱琪關係要好，外界認為兩人是「友情以上，愛情未滿」，不過他們表示對方好友，否認戀情。

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