奧斯卡2025｜紅地毯男女星逐一數　影后Mikey Madison穿Dior Haute Couture

縱使不少人都說奧斯卡頒獎典禮的吸引力大不如前，但仍無損不少巨星盛裝打扮出席，正所謂輸人唔輸陣，懶理是你是巨星、還是綠葉，只要有曝光，有宣傳，明年就不愁沒有東山再起或再下一城的機會。

▲ 楊紫瓊穿Balenciaga。

楊紫瓊．Balenciaga

雖然楊紫瓊身為Balenciaga的代言人，但她在服裝上仍有選擇權，就像早陣子出席金球獎時就竟然穿上Armani Prive的晚裝，可見這位大家熟悉的女伶布多厲害，今次奧斯於她穿上彩藍色晚裝，身上的行頭還包括Boucheron的首飾和Richard Mille的腕錶。

▲ Mikey Madison穿Dior Haute Couture。

Mikey Madison．Dior Haute Couture

憑電影《Anora》成為奧斯卡影后的Mikey Madison，這一次Dior的女裝創作總監將1956年由已故Christina Dior設計的一襲名為「Bal a Paris」的粉紅色satin晚裝，重新再次縫製成今日的全新版本。

▲ Demi Moore穿Armani Prive。

Demi Moore．Armani Prive

Demi Moore大熱倒灶，相信她自己亦感到意外，畢竟被大家喻為奧斯卡前哨戰的金球獎已經封后，今次她穿上Aramni Rrive的釘珠晚裝，非常隆重，似乎獎項志在必得，可惜的是現實..........

▲ Robert Downey Jr. 和太太穿Gucci。

Robert Downey Jr.．Gucci

男星又如何？「末日博士」的Robert Downey Jr.與太太Susan Downey齊齊穿上Gucci的黑色peak lapel tuxedo和紅色珠片晚裝，整體不過不失。

▲ Goldie Hawn穿Dolce & Gabbana。

Goldie Hawn．Dolce & Gabbana

其實大家睇奧斯卡除了看看是次得獎者外，另一個重要的環節是看看久違了的影星，究竟有否「面目全非」，在8、90年代有著「傻大姐」之稱紅極一時的Goldie Hawn是次陪同影星丈夫Kurt Russell出席，大家一起穿上Dolce & Gabbana的服裝，雖然有點容貌大變，但別來無恙。

▲ Lisa穿中國品牌Markgong。

Lisa．Markgong

今次Blackpink的Lisa作為表演嘉賓，穿上中國時裝設計師Mark Gong的「變種」長身tuxedo，原來這位設計師的服裝其隊友Jennie都曾經穿過，雖然名不經傳，但絕不失禮。

▲ Ariana Grande穿Schiaparelli。

Ariana Grande．Schiaparelli

今次有份在奧斯卡台上表演的Ariana Grande，身材短小，要穿上設計誇張的晚裝實在並不適合，而不得不讚的她今次找來專訂製Haute Couture級的品牌Schiaparelli，為她設計這裏好比芭蕾舞裙的裙子，提一提的是若果大家不記得該品牌，它正是去年劉嘉玲出席金像獎的龍蝦裙品牌。

▲ Joe Locke穿Celine。

Joe Locke．Celine

憑BL劇《Heartstopper》成名和參演Marvel的《Agatha All Aong》再下一城的Joe Locke，穿上Celine的tuxedo和珠片waistcaot，手戴上IWC的腕錶，首次出席奧斯卡，雖然汲有任何獎項角逐，但作為新生代演員值得大家留意。

▲ Andrew Garfield穿Gucci。

Andrew Garfield．Gucci

已經成為一線男星的Andrew Garfield，身穿整套Gucci啡色西裝和satin恤衫，打扮比較隨意，一反出席奧斯卡男星必須穿著以至尊重大會的tuxedo。

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