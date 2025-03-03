日本SIM卡｜買2張SIM卡送20吋手推車 日本限量版買6張送3個
撰文： 精明媽咪
發布時間： 2025/03/03 16:58
最後更新： 2 小時前
買SIM卡送行李箱！KKday推出限時優惠，由即日起購買2張日本漫遊高速數據卡，即送價值$599的20吋手推車1個，買4張則送2個，如此類推！準備去日本的朋友切勿錯過優惠！
日本SIM卡｜買2張日本數據卡 即送$599限量版20吋手推車
由即日起，KKday推出「OH!SIM日本漫遊高速數據卡」優惠，買2張即送20吋日本谷中堂限量版招財貓手推車（價值$599），購買4張即送2個，如此類推。
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優惠的三合一SIM卡「OH!SIM漫遊高速數據卡」網絡供應商為Softbank，每日首1GB及2GB為高速及無限數據，即插即用，當每日達到指定數據用量後，數據傳輸速度會被限制，但仍可繼續使用流動數據服務。顧客可選擇5天或7天方案，有效使用期由購買日起計5至6個月。
「OH!SIM日本漫遊高速數據卡」優惠
優惠日期：即日起
OH! SIM 日本漫遊高速數據卡（5/7日）
售價：$118/張起
OH! SIM 韓國漫遊高速數據卡（5/7日）
售價：$118/張起
行李箱優惠｜SIM及行李箱取貨方式
1. 門市自取
|換領地點
|地址
|開放時間
|屯門
|新界屯門新安街21號友德工業大廈7樓A1室
（西鐵屯門站A出口步行約5分鐘/新安街入口不是天后路入口）
|週一至週五：10am-6pm、
週六：1pm-5pm
|葵涌
|葵涌石建街17-23號建興工業大廈3樓C室
|週一至週五10:00am - 6:00pm
2. 順豐到付
Sim Card及禮品會於下單後7個工作日內送到，運費到付約$68。
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