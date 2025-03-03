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日本SIM卡｜買2張SIM卡送20吋行李箱　9個款式選擇買6張送3個

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撰文： 精明媽咪

發布時間： 41 分鐘前

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1.⁠ ⁠門市自取

換領地點地址開放時間
屯門新界屯門新安街21號友德工業大廈7樓A1室
（西鐵屯門站A出口步行約5分鐘/新安街入口不是天后路入口）		週一至週五：10am-6pm、
週六：1pm-5pm
葵涌葵涌石建街17-23號建興工業大廈3樓C室週一至週五10:00am - 6:00pm

2.⁠ ⁠順豐到付

Sim Card及禮品會於下單後7個工作日內送到，運費到付約$68。

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