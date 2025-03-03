日本SIM卡｜買2張SIM卡送20吋行李箱　9個款式選擇買6張送3個

▲ KKday推出「OH!SIM日本漫遊高速數據卡」優惠，買2張即送20吋行李箱1個！

買SIM卡送行李箱！KKday推出限時優惠，由即日起購買2張日本漫遊高速數據卡，即送價值$1,288的20吋行李篋1個，買4張則送2個，如此類推！準備去日本的朋友切勿錯過優惠！

日本SIM卡｜買2張日本數據卡 即送$1288限量版20吋行李箱

由即日起，KKday推出「OH!SIM日本漫遊高速數據卡」優惠，買2張即送日本限量別注版「Mono Care x 東京招財貓聖地『開運谷中堂』招財貓」20吋行李箱1個（價值$1,288），購買4張即送2個，如此類推。

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最新影片推介：

優惠的三合一SIM卡「OH!SIM漫遊高速數據卡」網絡供應商為Softbank，每日首1GB及2GB為高速及無限數據，即插即用，當每日達到指定數據用量後，數據傳輸速度會被限制，但仍可繼續使用流動數據服務。顧客可選擇5天或7天方案，有效使用期由購買日起計5至6個月。

「OH!SIM日本漫遊高速數據卡」優惠

優惠日期：即日起

OH! SIM 日本漫遊高速數據卡（5/7日）

售價：$118/張起

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OH! SIM 韓國漫遊高速數據卡（5/7日）

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行李箱優惠｜SIM及行李箱取貨方式

1.⁠ ⁠門市自取

換領地點 地址 開放時間 屯門 新界屯門新安街21號友德工業大廈7樓A1室

（西鐵屯門站A出口步行約5分鐘/新安街入口不是天后路入口） 週一至週五：10am-6pm、

週六：1pm-5pm 葵涌 葵涌石建街17-23號建興工業大廈3樓C室 週一至週五10:00am - 6:00pm

2.⁠ ⁠順豐到付

Sim Card及禮品會於下單後7個工作日內送到，運費到付約$68。

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