飲食習慣｜50歲男狂吃2種食物雌激素上升長「少女胸」　營養師：過量攝入恐血脂升高

【花生／脂肪／豐胸／雌激素】內地一名50歲男子戒煙後，為止煙癮便開始每日大量攝取花生和瓜子，結果身體開始出現變化，胸部逐漸變大，令他十分尷尬。報道傳出後，卻引來一眾女網民羨慕，笑問「現在吃還來得及嗎？」

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根據內媒報道，河南鄭州一名男子為戒煙癮，每天平均攝取1公斤的花生和瓜子，意外導致胸部發育不均，右側乳房明顯大於左側，甚至出門時需要穿束胸衣。醫生發現，他的胸部確實比一般人大，右側乳房的長度達到4.7厘米，寬度則為1.2厘米，狀況類似少女。

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醫生表示，每天大量食用花生和瓜子是主要原因之一，因為這些食物含有高膽固醇和油脂，會導致體內脂肪增加，促使芳香酶轉化為雌激素，從而讓胸部脂肪增長。

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不過，報道在社交媒體曝光後，卻未引起警惕，反而吸引許多女網民紛紛留言，「謝謝大叔，讓我們找到了豐胸秘訣」、「他50歲都能行，我應該也還來得及」、「現在吃還來得及嗎？」、「甚麼品牌的瓜子和花生？我幫朋友問的」。

飲食習慣｜或增冠心病及腦中風風險

對此，營養師王桂真提醒，任何食物過量食用身體都會帶來危害，想通過花生豐胸的人，可能在胸部尚未變大的情況下，血脂和體重已經飆升。雖然花生含有健康脂肪，但仍然不宜過量食用。她指出，「再好的脂肪也是脂肪」，吃多了會引起肥胖及血脂升高，後續帶來的問題，可能是冠心病或腦中風等中度疾病找上門，建議每日攝取堅果類食物的量應限制在30克左右。

飲食習慣｜降血脂6大重點

「高血脂症」是指血液中的膽固醇或三酸甘油脂過高，亦可以是壞膽固醇過高或好膽固醇過少，而高血脂危險族群主要包括家族遺傳者、少吃多動人士、肥胖人士、有煙酒習慣人士、吃太多飽和脂肪/膽固醇者等，值得留意的是，高血脂除了會導致心臟疾病外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等疾病息息相關。

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6種有助豐胸的食物



















1. 黃豆

性味甘、平，有益氣健脾的功效，蛋白質豐富，含有天然的類激素成分，有助豐胸。

2. 淮山

性味甘、平，健脾補腎，益氣養陰，補而不燥。從現代研究角度看，淮山中的薯蕷皂苷，有助調節女性內分泌。

3. 牛油果

含有豐富的不飽和脂肪，可令胸部更飽滿有彈性，也能改善皮膚狀態。

4. 魚肉

中醫認為肉類有補益精血的作用。魚肉含豐富的蛋白質，有助豐胸；而且動物脂肪含量較低，營養豐富但熱量較低。

5. 核桃、松子

性味甘溫，前者補腎，後者養陰。腎氣對月經、發育、內分泌等有重要影響，保持腎氣充足，也可幫助豐胸。

6. 青木瓜

即未熟的木瓜。木瓜酵素比熟透的紅木瓜高，能幫助蛋白質的消化和吸收，有間接豐胸作用。中醫認為，木瓜也是健脾開胃化濕的食物，有助脾胃運化。

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