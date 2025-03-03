  • 26°C
香港時間：202533日 (一) 14:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

孤獨養老︱曾連續跌倒傷盤骨入院陷財困　秦煌住老人院現狀曝光：孤獨過80大壽 盼長命百歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

曾連續跌倒傷盤骨入院陷財困　秦煌住老人院現狀曝光：孤獨過80大壽 盼長命百歲

【秦煌／秦煌子女／秦煌mary／老人院／長者跌倒】「老頑童」不覺晚景凄涼！資深演員秦煌在上月中（16日）度過80歲大壽，已入住老人院大半年的他，沒有獲得生日慶祝，妻女更失聯不見蹤影；但他在傳媒前往探望時就表現十分精神及開心，指滿意現時在老人院的生活，盼望自己能「長命百歲」。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜聚餐易大飲大食體重急增？營養師分享減肥急救餐單　教3大消滯方法

不埋怨妻女失聯 「食得是福」盼長命百歲

秦煌在2月16日迎來80大壽，雖然老人院沒有為他舉行慶祝活動，他的內地情人知己Mary及子女也無現身；不過，當日有傳媒朋友帶同生日蛋糕及雲吞麵前往探望。只見秦煌打扮精神，對能享受生日大餐感到非常滿足開心，笑言會「留嚟做宵夜」。

被問到會否失望子女無現身探望，秦煌就直言「冇失望」，反為子女解畫稱因為要返工，他自己亦不想生日搞得太大陣仗。至於情人Mary也失蹤，秦煌就解釋和對方已經是過去式，現時很少聯絡。

同時，他還樂觀表示，因為自己已經過了80歲，所以不再重視這個歲數。如今目標是超過90歲、之後再望100歲：

屋企人好長命，所以唔好衰俾佢哋睇。

老人院生活曝光：三餐溫飽有零用錢

傳媒朋友之後詢問秦煌的生日願望，他表示最緊要「自己開心」，最開心不外乎已不必擔心財政問題。據悉，由於秦煌入住老人院的老闆是他的影迷，所以獲特別待遇，安排住寬闊單人房。秦煌透露，現在住老人院除了能滿足三餐溫飽、有獨立空間，還有$4,000多的綜援金作為零用錢，子女有時也會「俾家用」。

另外，秦煌還很滿意老人院的膳食，「現時80歲個人好精神又食得，心態好過以前」，透露最令他開心的就是有美食：

呢度過時過節會加餸，一人一份蝦、燒肉，啲餸多到食唔晒。啲女又會買條燒腩骨上嚟畀我食，哈…好味呀！趁住仲有牙食得就食。

點擊圖片放大
+6
+5

行動不便兩度跌倒傷盤骨入院

秦煌與四名仔女關係疏離，在入住護老院前，近年獨居青衣一間酒店內。直至2024年3月，秦煌於酒店房跌倒入院，之後獲社福機構安排入住護老院。一直經濟有壓力，生活拮据的他，獲給予每月11000元住院生活津貼，另有4000元綜援，總算解決生活問題。

據悉，秦煌當年賣3層樓及耗盡300萬元積蓄為失去聯絡的大女還債，由此令自己欠下60萬元卡數。秦煌坦言，如有人不介意為他推輪椅，他亦願意去開工。

不過，秦煌在入住護老院1個月內，又兩度跌倒：第一次不小心撞傷頭頂要縫四針，之後一次更嚴重，在去廁所時手腳突然無力跌在地上，傷及左邊盤骨，住院接近兩星期，而且先後轉了四間醫院，而且無法站立一直臥床。

同時，秦煌一直有腳患，雙腿腫到發黑，兩邊腳踝要包紗布。不過秦煌自稱沒糖尿病，指自己是身體內部機能問題及與皮膚病有關。

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：

長者跌倒丨76歲秦煌獨居青衣酒店兩度跌倒腳腫兼爛肉　醫生拆解長者常跌原因+防跌5招

生死教育︱83歲蔡瀾公開酒店式住宅內貌　8人照顧養老生活笑談歸宿：我決定喺香港死

影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年
10:20 2024/12/16
肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年
蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」　憶離世好友鄭佩佩籲學會放手
18:28 2024/10/23
蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」　憶離世好友鄭佩佩籲學會放手
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
12:22 2024/12/13
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩

你可能感興趣

肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年
10:20 2024/12/16
肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年
蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」　憶離世好友鄭佩佩籲學會放手
18:28 2024/10/23
蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」　憶離世好友鄭佩佩籲學會放手
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
12:22 2024/12/13
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
健康問題 網絡熱話 秦煌 皮膚病 糖尿病

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜