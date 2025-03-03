孤獨養老︱曾連續跌倒傷盤骨入院陷財困　秦煌住老人院現狀曝光：孤獨過80大壽 盼長命百歲

▲ 曾連續跌倒傷盤骨入院陷財困 秦煌住老人院現狀曝光：孤獨過80大壽 盼長命百歲

【秦煌／秦煌子女／秦煌mary／老人院／長者跌倒】「老頑童」不覺晚景凄涼！資深演員秦煌在上月中（16日）度過80歲大壽，已入住老人院大半年的他，沒有獲得生日慶祝，妻女更失聯不見蹤影；但他在傳媒前往探望時就表現十分精神及開心，指滿意現時在老人院的生活，盼望自己能「長命百歲」。

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不埋怨妻女失聯 「食得是福」盼長命百歲

秦煌在2月16日迎來80大壽，雖然老人院沒有為他舉行慶祝活動，他的內地情人知己Mary及子女也無現身；不過，當日有傳媒朋友帶同生日蛋糕及雲吞麵前往探望。只見秦煌打扮精神，對能享受生日大餐感到非常滿足開心，笑言會「留嚟做宵夜」。

被問到會否失望子女無現身探望，秦煌就直言「冇失望」，反為子女解畫稱因為要返工，他自己亦不想生日搞得太大陣仗。至於情人Mary也失蹤，秦煌就解釋和對方已經是過去式，現時很少聯絡。

同時，他還樂觀表示，因為自己已經過了80歲，所以不再重視這個歲數。如今目標是超過90歲、之後再望100歲：

屋企人好長命，所以唔好衰俾佢哋睇。

老人院生活曝光：三餐溫飽有零用錢

傳媒朋友之後詢問秦煌的生日願望，他表示最緊要「自己開心」，最開心不外乎已不必擔心財政問題。據悉，由於秦煌入住老人院的老闆是他的影迷，所以獲特別待遇，安排住寬闊單人房。秦煌透露，現在住老人院除了能滿足三餐溫飽、有獨立空間，還有$4,000多的綜援金作為零用錢，子女有時也會「俾家用」。

另外，秦煌還很滿意老人院的膳食，「現時80歲個人好精神又食得，心態好過以前」，透露最令他開心的就是有美食：

呢度過時過節會加餸，一人一份蝦、燒肉，啲餸多到食唔晒。啲女又會買條燒腩骨上嚟畀我食，哈…好味呀！趁住仲有牙食得就食。

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行動不便兩度跌倒傷盤骨入院

秦煌與四名仔女關係疏離，在入住護老院前，近年獨居青衣一間酒店內。直至2024年3月，秦煌於酒店房跌倒入院，之後獲社福機構安排入住護老院。一直經濟有壓力，生活拮据的他，獲給予每月11000元住院生活津貼，另有4000元綜援，總算解決生活問題。

據悉，秦煌當年賣3層樓及耗盡300萬元積蓄為失去聯絡的大女還債，由此令自己欠下60萬元卡數。秦煌坦言，如有人不介意為他推輪椅，他亦願意去開工。

不過，秦煌在入住護老院1個月內，又兩度跌倒：第一次不小心撞傷頭頂要縫四針，之後一次更嚴重，在去廁所時手腳突然無力跌在地上，傷及左邊盤骨，住院接近兩星期，而且先後轉了四間醫院，而且無法站立一直臥床。

同時，秦煌一直有腳患，雙腿腫到發黑，兩邊腳踝要包紗布。不過秦煌自稱沒糖尿病，指自己是身體內部機能問題及與皮膚病有關。

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