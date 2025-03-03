  • 26°C
香港時間：202533日 (一) 14:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【方大同／護士／患病時間】著名歌手方大同（Khalil）於周六（1日）由所屬唱片公司爆出死訊，證實上月21日抗病5年無果，不幸病逝，終年僅41歲。死訊曝光後，令各方深感哀痛，香港有女醫護更發文爆出方大同生前非常親民的一面。由於方父於2023年已經過世，外界十分憂心方母現時狀況，據了解，方母為完成兒子「低調」作風，於兒子的告別式上曾叮囑一件事。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜聚餐易大飲大食體重急增？營養師分享減肥急救餐單　教3大消滯方法

有報稱任職醫護的女網民昨日（2日）在社交平台上，分享方大同生前親民一面，指方大同曾於多年前贈送了2011年香港演唱會的門票及簽名的照片，並對其死訊深感惋惜：

謝謝你記得醫院有一堆姑娘仔喜歡你，你無事無幹，都叫人送演唱會飛俾我哋！我哋開心咗好耐！你唔係送一次，你係隔咗2年，仲記得我哋呀！呢個世界點解會有啲咁叻嘅人？仲要對啲三九唔識七嘅人都咁好？ 點解一個咁好嘅人，會咁早離開？點解？

有眼利的網民因此推測方大同的患病時間線，估計他可能早於2011年前已經生病，而且需要多次出入醫院，才會與醫護人員關係良好。

點擊圖片放大
+4
+3

方大同離世｜生前信奉罕見宗教 一生食素

出生於美國夏威夷的方大同，其父親是一名美籍職業鼓手，母親則是香港人從事英語教學工作。受父母工作影響下，方大同童年曾在上海及廣州定居，直至14歲才回流香港。他從小便信奉主張世界大同的巴哈伊教，而且方大同與父母一樣，均是一位素食主義者。

方大同曾於ViuTV節目訪問，說起名字的由來，指因為外公喜歡巴哈伊教的「大同」思想，即是「世界僅一國，萬眾皆其民」的意思，於是便將他命名為「大同」。

點擊圖片放大
+10
+9

方大同離世｜方母先後歷喪夫喪子之痛

剛於2023年才經歷喪父之痛的方大同，於2年後卻步父親後塵，雙雙於天家相聚，令外界十分憂心方母現時的精神狀況。有內地網友發文稱，死訊公開前幾天，方媽媽還在社交群組裡「陪伴大家一起共修」，實在難以想像她當下心情。

據了解，方大同的告別式已在昨日（1日）結束，方母更叮囑親友不要提早將消息外洩，希望貫徹兒子生前「低調」作風。而從網上流傳的悼念卡片上可見方大同的遺言：

時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。

他又寫：

在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。《夢想家》(The Dreamer)這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。祝你在未來的日子里，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光
15:46 2025/03/01
方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
今日 10:22
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光

你可能感興趣

方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光
15:46 2025/03/01
方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
今日 10:22
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
健康問題 演唱會 香港

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜