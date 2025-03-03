方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事

【方大同／護士／患病時間】著名歌手方大同（Khalil）於周六（1日）由所屬唱片公司爆出死訊，證實上月21日抗病5年無果，不幸病逝，終年僅41歲。死訊曝光後，令各方深感哀痛，香港有女醫護更發文爆出方大同生前非常親民的一面。由於方父於2023年已經過世，外界十分憂心方母現時狀況，據了解，方母為完成兒子「低調」作風，於兒子的告別式上曾叮囑一件事。

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有報稱任職醫護的女網民昨日（2日）在社交平台上，分享方大同生前親民一面，指方大同曾於多年前贈送了2011年香港演唱會的門票及簽名的照片，並對其死訊深感惋惜：

謝謝你記得醫院有一堆姑娘仔喜歡你，你無事無幹，都叫人送演唱會飛俾我哋！我哋開心咗好耐！你唔係送一次，你係隔咗2年，仲記得我哋呀！呢個世界點解會有啲咁叻嘅人？仲要對啲三九唔識七嘅人都咁好？ 點解一個咁好嘅人，會咁早離開？點解？

有眼利的網民因此推測方大同的患病時間線，估計他可能早於2011年前已經生病，而且需要多次出入醫院，才會與醫護人員關係良好。

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方大同離世｜生前信奉罕見宗教 一生食素

出生於美國夏威夷的方大同，其父親是一名美籍職業鼓手，母親則是香港人從事英語教學工作。受父母工作影響下，方大同童年曾在上海及廣州定居，直至14歲才回流香港。他從小便信奉主張世界大同的巴哈伊教，而且方大同與父母一樣，均是一位素食主義者。

方大同曾於ViuTV節目訪問，說起名字的由來，指因為外公喜歡巴哈伊教的「大同」思想，即是「世界僅一國，萬眾皆其民」的意思，於是便將他命名為「大同」。

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方大同離世｜方母先後歷喪夫喪子之痛

剛於2023年才經歷喪父之痛的方大同，於2年後卻步父親後塵，雙雙於天家相聚，令外界十分憂心方母現時的精神狀況。有內地網友發文稱，死訊公開前幾天，方媽媽還在社交群組裡「陪伴大家一起共修」，實在難以想像她當下心情。

據了解，方大同的告別式已在昨日（1日）結束，方母更叮囑親友不要提早將消息外洩，希望貫徹兒子生前「低調」作風。而從網上流傳的悼念卡片上可見方大同的遺言：

時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。

他又寫：

在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。《夢想家》(The Dreamer)這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。祝你在未來的日子里，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。

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