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高學歷女優｜IQ140高學歷女優宣布懷孕9個月　水谷梨明日臨盆在即：真的很幸福

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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一名高學歷AV女優水谷梨明日宣布懷孕喜訊，透露已懷孕9個月快將臨盆，但未曝光孩子生父身分。(IG：mizutani_riasu)

日本AV界近日喜事連連，繼前AV女優加美杏奈宣布婚訊，將與AV男優志戶哲也結婚，打破業界「男女優不談戀愛禁忌」。近日又有一名高學歷AV女優水谷梨明日宣布懷孕喜訊，透露已懷孕9個月快將臨盆，但未曝光孩子生父身分，讓外界感到十分好奇。

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高學歷女優｜未公布生父身份

《高學歷AV女優》一書專訪過多名學霸AV女優，包括ミュウ（Myu）、澀谷果步、神野藍與桃園怜奈等人，上月底，水谷梨明日的訪問內容曝光，她自曝懷孕消息，「預產期在一週後」，惟未公布孩子父親身分。

水谷梨明日其後在社交平台X發文分享，稱這是一個已藏在心裡9個月的消息，一直思考如何向外界解釋「這段時間暫停AV拍攝」。她自言，作為一名女性，能親身體驗懷孕、生產和育兒這些人生當中的無比珍貴的經歷，讓她深感「真的很幸福」並對未來充滿期待。

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高學歷女優｜精通英日兩語IQ高達140

水谷梨明日稱，這段時間得到親友和值得信賴的前輩們的支持，幫助她渡過不安的時候。她相信未來也會得到許多經驗豐富的母親及專家提供幫助。她表示，即使現在醫學科技倡明，但生產過程仍然充滿很多未知數，「因此，我選擇在這個時機，向大家報告自己的近況，並帶來這個充滿期待的好消息！」她更承諾，待寶寶出生後，將再向外界分享好消息，「這段時間我會暫時休息一下，不過很快就會回來！」

據悉，水谷梨明日不單是AV女優，同時是一名翻譯和作家，精通英、日兩種語言，且曾海外留學。而片商曾透露，她IQ高達140屬天才，是業界少有高學歷代表之一。

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