  • 26°C
香港時間：202533日 (一) 15:59

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜周杰倫7歲仔網球比賽奪冠　昆凌罕貼兒子正面照獲讚似爸爸

育兒資訊

撰文： 艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

周杰倫兒子Romeo贏得網球比賽冠軍。

【周杰倫/昆凌/星二代】台灣天王「周董」周杰倫昆凌於2014年結婚，婚後育有女兒Hathaway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，7歲Romeo跟父母一樣熱愛網球，日前昆凌分享愛兒於比賽奪冠的照片。

周杰倫兒子｜7歲「小小周」獲封網球王子

從照片所見，戴著太陽鏡的「小小周」Romeo拿著獎杯拍照，非常神氣，媽咪昆凌撰文寫道：

生活中的小小溫暖，換個新髮型，帶孩子去野餐、看話劇，結果這週最亮眼的竟然是——Romeo拿下了網球冠軍！ 現在弟弟放話要成為家裡第二個帶獎杯回家的人，氣勢滿滿，龍抬頭剪頭髮由爸爸承包啦。

不少粉絲留言讚Romeo可愛，更指他好像爸爸周董，有人更指周家出了兩位「網球王子」，此外，昆凌於限時動態再晒出母子照兼留言「Proud mama」，看出他以兒子為傲。

點擊圖片放大
+4
+3

周杰倫兒子｜打贏媽咪球技超卓

所謂有其父必有其子，周杰倫除喜愛打籃球，近年更成為網球愛好者，他跟太太昆凌超愛前網球名將費達拿（Roger Federer），周杰倫更曾感嘆太遲學網球：「如果是從小而不是去年才開始，現在在電視上看到的會不會不是我在唱歌，而是我在打球。算了，我想太多了，還是唱歌好了。」

至於兒子Romeo盡得爸爸的運動天份，周杰倫曾公開兒子訓練的照片，Romeo不但功架十足，連手臂都練出少許肌肉。

另外，去年11月周杰倫又分享兒子練波的影片，只見Romeo跟媽媽昆凌一起打網球，Romeo似乎力氣頗大，面對着媽媽發的球，他都能一一打回，更一度跪地救波，最後昆凌接不住兒子發球，Romeo赢了媽咪，要成為網球界新星，真的指日可待！

點擊圖片放大
+12
+11

周杰倫兒子｜安排子女讀美式國際學校

周杰倫與昆凌向來重視子女教育，希望他們贏在起跑線，早年安排子女入讀位於台北林口區的美式國際貴族學校，該校是一所歷史悠久的基督教學校，為一條龍式提供幼稚園至高中的學習課程。

不過2023年，周杰倫安排大女兒赴澳洲升學，Hathaway入讀位於布里斯本的伊普斯維奇女子文法學校（簡稱IGGS）小學部，該校學費分本地生及國際學生兩個等級，而國際學生學費每年由153,000至200,000不等，還沒計食宿及課外活動的價錢。學校創立於1892年，目前已經有132年歷史，提供全方位的培育，據IGGS的網頁介紹，三分之一的畢業生可入讀澳洲8大名校。

相關報導：

周杰倫演唱會｜周杰倫開騷獲巨星撐場完騷攬實老婆媽咪　林志穎15歲大仔激罕露面靚仔過爸爸

名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡
18:13 2024/12/09
名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡
周杰倫演唱會｜周杰倫開騷獲巨星撐場完騷攬實老婆媽咪　林志穎15歲大仔激罕露面靚仔過爸爸
17:29 2024/12/10
周杰倫演唱會｜周杰倫開騷獲巨星撐場完騷攬實老婆媽咪　林志穎15歲大仔激罕露面靚仔過爸爸
明星穿搭｜昆凌杜拜度假私服詢問度極高　ZARA短褲只需$329被問爆
19:05 2024/07/10
明星穿搭｜昆凌杜拜度假私服詢問度極高　ZARA短褲只需$329被問爆
星二代｜7歲張靖參加跳舞比賽奪冠軍　謝安琪靠1招提升子女自信心：要適當讚美
13:31 2025/02/28
星二代｜7歲張靖參加跳舞比賽奪冠軍　謝安琪靠1招提升子女自信心：要適當讚美
星二代｜章子怡攜女遊日賞雪賀46歲生日　1年半前跟汪峰離婚9歲女兒似足爸爸
09:00 2025/02/12
星二代｜章子怡攜女遊日賞雪賀46歲生日　1年半前跟汪峰離婚9歲女兒似足爸爸
星二代丨攜6歲愛女Sara回港團聚　謝婷婷意外洩女兒全名疑有呢個國家血統
18:03 2025/02/25
星二代丨攜6歲愛女Sara回港團聚　謝婷婷意外洩女兒全名疑有呢個國家血統

你可能感興趣

名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡
18:13 2024/12/09
名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡
周杰倫演唱會｜周杰倫開騷獲巨星撐場完騷攬實老婆媽咪　林志穎15歲大仔激罕露面靚仔過爸爸
17:29 2024/12/10
周杰倫演唱會｜周杰倫開騷獲巨星撐場完騷攬實老婆媽咪　林志穎15歲大仔激罕露面靚仔過爸爸
明星穿搭｜昆凌杜拜度假私服詢問度極高　ZARA短褲只需$329被問爆
19:05 2024/07/10
明星穿搭｜昆凌杜拜度假私服詢問度極高　ZARA短褲只需$329被問爆
周杰倫 昆凌 星二代 育兒心得 網球 運動 台灣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜