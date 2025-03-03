星二代｜周杰倫7歲仔網球比賽奪冠　昆凌罕貼兒子正面照獲讚似爸爸

▲ 周杰倫兒子Romeo贏得網球比賽冠軍。

【周杰倫/昆凌/星二代】台灣天王「周董」周杰倫跟昆凌於2014年結婚，婚後育有女兒Hathaway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，7歲Romeo跟父母一樣熱愛網球，日前昆凌分享愛兒於比賽奪冠的照片。

周杰倫兒子｜7歲「小小周」獲封網球王子

從照片所見，戴著太陽鏡的「小小周」Romeo拿著獎杯拍照，非常神氣，媽咪昆凌撰文寫道：

生活中的小小溫暖，換個新髮型，帶孩子去野餐、看話劇，結果這週最亮眼的竟然是——Romeo拿下了網球冠軍！ 現在弟弟放話要成為家裡第二個帶獎杯回家的人，氣勢滿滿，龍抬頭剪頭髮由爸爸承包啦。

不少粉絲留言讚Romeo可愛，更指他好像爸爸周董，有人更指周家出了兩位「網球王子」，此外，昆凌於限時動態再晒出母子照兼留言「Proud mama」，看出他以兒子為傲。

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周杰倫兒子｜打贏媽咪球技超卓

所謂有其父必有其子，周杰倫除喜愛打籃球，近年更成為網球愛好者，他跟太太昆凌超愛前網球名將費達拿（Roger Federer），周杰倫更曾感嘆太遲學網球：「如果是從小而不是去年才開始，現在在電視上看到的會不會不是我在唱歌，而是我在打球。算了，我想太多了，還是唱歌好了。」

至於兒子Romeo盡得爸爸的運動天份，周杰倫曾公開兒子訓練的照片，Romeo不但功架十足，連手臂都練出少許肌肉。

另外，去年11月周杰倫又分享兒子練波的影片，只見Romeo跟媽媽昆凌一起打網球，Romeo似乎力氣頗大，面對着媽媽發的球，他都能一一打回，更一度跪地救波，最後昆凌接不住兒子發球，Romeo赢了媽咪，要成為網球界新星，真的指日可待！

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周杰倫兒子｜安排子女讀美式國際學校

周杰倫與昆凌向來重視子女教育，希望他們贏在起跑線，早年安排子女入讀位於台北林口區的美式國際貴族學校，該校是一所歷史悠久的基督教學校，為一條龍式提供幼稚園至高中的學習課程。

不過2023年，周杰倫安排大女兒赴澳洲升學，Hathaway入讀位於布里斯本的伊普斯維奇女子文法學校（簡稱IGGS）小學部，該校學費分本地生及國際學生兩個等級，而國際學生學費每年由153,000至200,000不等，還沒計食宿及課外活動的價錢。學校創立於1892年，目前已經有132年歷史，提供全方位的培育，據IGGS的網頁介紹，三分之一的畢業生可入讀澳洲8大名校。

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