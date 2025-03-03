方大同病逝｜方大同延續媽媽教育使命 曾自資6位數推兒童圖書啟發孩子 【附兒歌+童書清單】

【方大同病逝/薛凱琪/兒童繪本/艾美夢遊/兒歌】方大同生前不斷嘗試跨界創作，從音樂到繪本，再到兒歌，不僅展現了對藝術的熱愛，也體現了他對兒童教育的培育。透過童書《艾美夢遊》，為兒童打開一扇通往世界大門，讓他們在閱讀與音樂中，學會勇敢探索、關愛他人。

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方大同病逝｜跨界兒童教育領域

3月1日，獨立音樂廠牌「賦音樂FUMUSIC」發布消息稱，歌手方大同在2月21日早晨去世，「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。」消息一出，震驚兩岸三地。

除了音樂，原來方大同都很著重兒童發展。2017年，方大同他將事業延伸至兒童教育領域，推出了首部原創兒童繪本圖書《艾美夢遊》，2018年推出了第二套童書，而他希望每年都能推出三本繪本，同時為每本繪本創作一首主題兒歌，為孩子們帶來豐富的閱讀與音樂體驗。

方大同的母親曾從事兒童英語教育多年，並在教學中融入了IQ（智商）、EQ（情商）、VQ（德商）的教育理念。這對方大同的成長產生了深遠的影響。成為歌手後，方大同一直希望有機會延續母親的教育事業。2017年，他決定以繪本的形式，將母親的教育理念傳遞給更多孩子。

於是《艾美夢遊》應運而生。當年他在發布會上透露，兒童圖文繪本籌備了4年，自資6位數（以10萬計）製作，並找來西班牙畫家繪圖，覺得畫風跟他心目中很切合，「希望小朋友睇更多書，因為小朋友5至10歲最吸收知識。」方大同最希望是培育兒童，而不是為了賺錢。

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方大同病逝｜繪本與兒歌結合

《艾美夢遊》的主角艾美，靈感來自方大同在美國的表姐所領養的中國小女孩。在書中，艾美每晚都會進入不同的夢境，探索世界的各個角落，體驗多元文化，並從中學習美德與智慧。方大同希望通過這個角色，激發孩子們的好奇心與想像力，培養他們的同理心與社會責任感。

方大同不僅創作了繪本，還為每本繪本量身打造了一首主題兒歌。他認為音樂與圖畫的結合，能夠更好地吸引孩子的注意力，並幫助他們更深入地理解故事中的價值觀。例如第一本繪本的主題歌《艾美的夢》以輕快的旋律和簡單的歌詞，講述了艾美在夢中探索世界的故事，讓孩子在聽歌的同時，也能感受到故事中的冒險精神與文化多樣性。

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方大同病逝｜5-10歲是兒童發展關鍵時期

在創作過程中，方大同以教育為核心，他認為5歲到10歲是孩子性格與習慣形成的關鍵時期，因此，《艾美夢遊》不僅是一個個有趣的故事，更是一個充滿教育意義。他希望透過艾美的冒險，讓小朋友學會如何與人相處、如何與世界溝通，並培養他們關心他人、服務社會的精神。

此外，方大同也特別注重繪本的細節設計，書中的許多情節和畫面都蘊含深意，小朋友在反覆閱讀的過程中，會發現新的觀點與啟發。這種設計讓他們既能愛上閱讀，也讓家長在陪伴孩子閱讀時，能夠與小朋友進行更深入的交流。

為了讓更多兒童能夠閱讀到《艾美夢遊》，方大同推出簡體中文、繁體中文和英文三個版本，他希望這套書能夠走向全球，讓地球每個角落的孩子都能感受到艾美的冒險精神與文化魅力。

《艾美夢遊》系列繪本，並同步推出兒歌，透過這種方式，讓小朋友在閱讀與音樂的雙重體驗中，獲得更多的啟發與樂趣。

Emi The Dream Catcher 故事與歌單︰

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方大同病逝｜星二代成小粉絲

方大同跨界創作兒童繪本意外獲得不少小粉絲喜愛，連賈靜雯的女兒咘咘也成為粉絲，並說：「不騙你，方大同叔叔你實在太有才華了！除了音樂，現在又有新的創作繪本。我們家這位每天睡前指定講艾美的三部曲，講到我跟她爸都會背了…不誇張！你贏了，深得咘姐心。」

方大同病逝｜好友換上童圖悼念

他生前的唯一緋聞女友薛凱琪被發現在方大同離世隔日後在海口音樂節演出時演唱新歌《半路》數度哭到唱不下去，不少人相信她是憶起好友。而她將個人的所有社交平台，換成方大同的童書作品《艾美夢遊》，以另一個方式悼念好友。

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