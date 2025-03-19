馬鞍山借錢黨｜操普通話中年男女向途人索錢　街坊：專呃獨身婆婆

▲ 馬鞍山現呃錢黨！操普通話中年男女向途人索錢 。

【借錢黨／馬鞍山 / 呃錢黨／詐騙 】近來香港多區地方都出現了「借錢黨」，騙徒常以手機沒電、錢包丟失等為由向途人借錢，不少善良的港人伸出援手后才驚覺上當受騙。就在早前，有馬鞍山街坊於社交平台發文稱，外出途中目擊一雙操普通話中年男女向途人索錢，其獨行女士或長者成受騙目標，有善良途人差點上當受騙，所幸得到制止並報警才免於被騙。該名街坊亦在上傳多張騙徒照片並呼籲附近居民提防，不少網民都狠斥騙徒惡行，亦有網民稱涉事男女疑是「慣犯」，曾於香港各區「搵食」！

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馬鞍山借錢黨｜事情敗露后匆匆逃離

該名街坊早前在Facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發文並上傳多張照片，稱當時家人與相中一對操普通話的中年男女一起搭乘屯馬綫列車，之後就目擊到該男女向途經路人行騙。

樓主指，騙徒以獨行的女士和長著為行騙目標，期間有善良的途人打算給錢，幸有人上前制止並即時報警才免於受騙，惟待警察來到前，二人經已逃去無蹤。

樓主貼出二人照片，呼籲附近居民要小心提防。從樓主上傳的照片可見，現場為馬鞍山頌安邨對出位置，該一雙男女打扮並無異樣，女子身穿格仔外套和斜背挎包，男子則是身穿黑灰拼袖外套並將背囊揹於胸前。

該男子發現被人偷拍時目露兇光，女子則以手掩蓋臉部。兩人疑於馬鞍山區內尋目標「搵食」，但事情敗露后兩人匆匆逃離現場。

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借錢黨｜惡劣行爲獲網民狠批：正乞兒

該男女的惡劣行爲引來許多網民的斥責，「正乞兒」、「賊眉賊眼」、「垃圾」、「點解仲有人比錢呢啲人渣」、「有時真係唔係歧視，但自身經歷差唔多九成講普通話，走過嚟第一句都係問我攞錢，又話無錢開飯無錢搭車，但一睇衣着打扮仲着得好過我，完全係呃錢呃人善心」，亦有網民表示，「依家行乞方法真係愈來愈多 睇來香港真係太多好心人」，「見到既人要大大聲大叫佢地呃錢，及即時報警，唔可以助長歪風」。

借錢黨｜網民多區拍到騙徒 疑是慣犯

有多民馬鞍山街坊亦表示曾遇過相中人，「我頭先見到呢兩條友專搵啲阿婆，去到鞍祿街公園就唔見咗人」、「他們頭先都問我拎錢，我趕唔切影相」、「我喺馬鐵站遇過佢哋」、「4點幾喺海柏（花園）見到佢哋」。亦有網民在貼文貼出其他地區的群組截圖，稱相中2人為「慣犯」，曾在不同地區多次被拍到向途人索錢。

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