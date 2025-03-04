夫妻MMA｜抱兒丈夫港鐵遭妻狂打　蹲地護頭抱緊兒子防被搶

▲ 抱兒丈夫港鐵遭妻狂打，蹲地護頭抱緊兒子防被搶。

抱著小朋友發生爭執好危險！近日，有人在Threads上傳影片，指港鐵屯門站一對男女可能是夫妻，疑因爭奪兒子大打出手，妻子「揮拳」打向抱著孩子的丈夫，甚至擊打頭部，最後男子與小孩蹲地抱頭。

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夫妻MMA｜抱兒丈夫港鐵遭妻狂打

事發於上周晚（2日），爭執雙方疑是一對夫妻，丈夫手中抱著一名男童；有現場的網民表示「我喺現場，個女人由屯門警署打到去屯門站」。

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影片見到，一男一女在港鐵屯門站發生激烈衝突，男子手中抱著一名男童，女子幾度以手袋猛砸男人，甚至打向其頭部；而男子則不斷車身，避免誤傷小孩。見女子氣焰未消，男子遠離女子至另一側靠牆蹲下，並將小朋友放下。

女子緩緩走來後，似要拉走小朋友，男子極力將其手擋開，恐男孩被女子帶走；隨後女子更加憤怒猛擊打男子頭部，二人口中還不停在說話，可能在對罵，此事引得港鐵出口兩側的途人紛紛圍觀。

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夫妻MMA｜網民恐小朋友留下陰影

比起深究2位成人糾紛之原因，更多人關注的是小朋友的情況，「抱住仔都打無人性」「個爸爸抱住小朋友個都照打，個女人肯定癲咗！最無辜係個小朋友！」「依啲就真係報警，使用暴力兼主動步步進迫男士同小朋友」「小朋友好慘」「個細佬長大又有陰影啦」

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