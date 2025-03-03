性病危機｜男子生「椰菜花」偷偷求醫　回家做漏1件事被太太當場斷正【附椰菜花感染症狀+預防方法】

【椰菜花／性病疣／藥膏】患上性病的確難以啟齒，尤其是對另一半更甚。一名男子患「椰菜花」後偷偷求醫，沒想到天網恢恢，回家後居然被太太當場踢爆。

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性病危機｜偷偷求醫藏不住藥膏 被太太當場踢爆

台灣泌尿科醫生戴定恩在其Facebook專頁發文，引述一個病人的趣聞。他指，一名男子長性病疣（俗稱「椰菜花」）來求醫。病人不敢讓太太知道自己去看泌尿科，於是求醫後偷偷把治療的藥膏藏起來。沒想到，該藥膏終究被太太發現。恰巧的是，病人的太太是一名皮膚科醫生，一眼就認出這藥膏的用途，當場揭發丈夫的秘密：

難道你不知道我是皮膚科醫生嗎？

性病危機｜醫生笑言：人夫患性病勿忘4件事

男子生「椰菜花」的事情被當場踢爆，夫婦關係瞬間陷入冰點。戴定恩笑言，以後每開這種藥膏給有家室的男病人，都會提醒他們4件事：

回家一定要藏好藥膏！ 如果你老婆是皮膚科醫生，要更小心！ 千萬不要讓她看到這是甚麼藥膏！ 好男人還是要帶另一半來打疫苗！

性病危機｜「潛伏期」及「空窗期」

台灣馬偕醫院泌尿科主治醫生陳鈺昕曾解釋，性病有「潛伏期」和「空窗期」兩階段，前者是感染病毒後到病發的時間，可能因為沒有明顯病徵而無法及時得悉已罹患；而「空窗期」則是指在感染病毒後，可以透過篩查發現的時間，意思是即使一段時間內檢測性病結果為陰性，仍然要定期檢測，以避免有「偽陰性」的情況。他也提醒，如曾發生危險「激戰」行為，有疑慮的話就要求醫做檢查。

對於上公廁會感染的疑問，陳醫生指，常見性傳染病的傳播媒介分為3種︰包括細菌（如淋病、梅毒、披衣菌）、病毒（如皰疹、椰菜花、愛滋病），以及寄生蟲（如陰蝨、疥蟲），上述的傳染途徑多經由「激戰」行為或皮膚直接接觸，因此去公廁被傳染的機率屬「有可能，但機率不高」。

性病危機｜日常生活環境可導致間接傳染性病

台灣北醫附醫院泌尿科主治醫生陳偉傑、羅詩修早前在Facebook專頁指，「椰菜花」除了在性關係中傳播，亦可在日常生活中不少環境或可致導致間接傳染，例如：

公廁馬桶若被「椰菜花」患者使用過而未經清潔；

肛門處有小傷口時被馬桶水花濺到；

潮濕環境下接觸到患者的分泌物、傷口。

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據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

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性病危機｜4招預防感染

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

胡醫生續指，椰菜花主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

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胡醫生續指，椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。

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