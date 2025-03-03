澳門$1船飛｜$1限時搶購金光飛航單程船票 即日起出發上環碼頭/澳門氹仔
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撰文： 精明媽咪
發布時間： 15 分鐘前
最後更新： 8 分鐘前
【澳門親子遊】不少港人都會趁周末去澳門遊玩，KKday推出金光飛航限時優惠，單程成人船票僅需$1，今日3時開始搶購！另還有買一送一優惠，平均每人低至$88！
澳門$1船飛｜金光飛航澳門單程船票限時$1
今日（3月3日）下午3時於KKday網站或手機應用程式，可以$1搶購單程成人船票。大家可自選香港上環碼頭往澳門氹仔碼頭，或澳門氹仔碼頭往香港上環碼頭，出發日期為即日起至4月17日。另外更有買一送一優惠，兩位只需$176，平均每人$88則可出發澳門，大家切勿錯過優惠！
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KKday $1金光飛航單程船票優惠
預訂日期：3月3日15:00至3月9日23:59
使用日期：即日起至4月17日
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