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郭子豪鄧卓殷結婚︱郭子豪下月娶鄧卓殷過大禮　準新娘Amber見大堆金器不禁哇出聲

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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郭子豪與鄧卓殷下月結婚。

【郭子豪  / 鄧卓殷 / 香港小姐】郭子豪（Arnold）鄧卓殷（Amber）將於下月19日結婚，在昨天（3月2日）剛完成過大禮，金器、禮餅、果籃及鮑參翅肚等逼爆，當中3對流星錘龍鳳鈪十分矚目。

準新娘鄧卓殷在個人社交平台發文，更踢爆未婚夫稱緊張到「瞓唔着」，指：

感恩過大禮終於順利完成！
多謝每位親戚朋友同兄弟，送上滿滿祝福，收到哂
過程真係好得意，就好似古時嘅提親咁，每樣細節都好有意義！

P.S. 琴晚Arnold緊張到瞓唔着

然後，鄧卓殷直言：「睇到啲金器真係「哇」出嚟！超巨型龍鳳鈪，每樣金器手工都真係好精細好立體！好壯觀！」並續稱：「超多好好味嘅嫁女餅，仲有充滿歷史嘅禮盤！幫我地特別訂製印有自己logo嘅禮盒同餅卡，送俾親朋好友特別有意義。」

鄧卓殷結婚︱鄧卓殷郭子豪結婚率先騷婚照　學霸港姐Amber轉當KOL

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郭子豪鄧卓殷結婚︱富二代郭子豪學霸港姐鄧卓殷

現年33歲郭子豪出生於富裕家庭，父親經營時裝貿易生意。他在2014年加入TVB當藝人，曾參演《十月初五的月光》、《食腦喪Ｂ》等。在今年2月，郭子豪宣布結束與TVB賓主關係，回復為自由身藝人。

至於現年29歲鄧卓殷，在2018年參選港姐奪得亞軍兼最上鏡小姐入行。

Amber本身是名學霸，於2013年的中學文憑試（DSE）中考獲四科5**的佳績，其後在香港大學修讀建築系，更獲《2017年度亞洲建設大獎評選》的學生界別建築組贏取優異獎，2017年學士畢業並任職建築見習生，並以「垂直庭院」作主題參加《2017年度亞洲建設大獎評選》（A&D Trophy Awards），最終於學生界別建築組贏取優異獎。

在2019年，鄧卓殷重返校園繼續進修，邊拍劇邊在港大修讀建築碩士課程。近年她轉型做普拉提導師，更積極經營自己社交平台當KOL。

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