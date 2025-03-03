抽濕機慳電攻略｜抽濕機3招正確使用貼士　配搭1款電器效果更佳　放錯位置耗電又易釀火災

▲ 抽濕機慳電攻略，配搭1款電器效果更佳，放錯位置耗電又易釀火災。

【抽濕機慳電／回南天／潮濕】回南天殺到！未來一周濕度持續高企，不少人都會在家中長開抽濕機，但一不小心，隨時收天價電費單。台電傳授抽濕機3大正確使用方法，配搭1款電器更能提升抽濕效果，即睇下文了解詳情！

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抽濕機慳電攻略｜台電教3大正確使用貼士

台電曾於Facebook發文，傳授抽濕機3大正確使用方法，原來配搭1款電器使用，抽濕效果會更好，點擊圖片方法看詳情：

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抽濕機慳電攻略｜放錯位置耗電又易釀火災

台電亦提醒，不少人為免抽濕機擋住通道或不小心撞到，便會將其放在家中角落，但由於牆角空氣較不流通，因此會影響抽濕效果，亦令抽濕機難以散熱，增加機器過熱釀成火災的風險。

台電建議， 抽濕機應放置在室內空間的中央處，或是家中氣流中心點。由於抽濕機的原理是將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器，將空氣中的水分冷凝成水珠留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此擺放在空氣流通的位置，才能讓抽濕機發揮最佳效能。

另外，抽濕機要和牆壁、家具、窗簾至少保持50厘米距離，周圍避免堆放雜物及易燃物。

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抽濕機慳電攻略｜大圍單位疑抽濕機起火

本港近期亦發生抽濕機火警意外，2月27日大圍愉景花園一個單位起火冒煙，消防員到場開喉灌救，迅速將火救熄，單位內一對夫婦不適送院，約50名住客需要疏散。經初步調查，懷疑因抽濕機短路引起。

抽濕機慳電攻略｜安全使用抽濕機貼士

香港消防處曾於Facebook分享安全使用抽濕機貼士，減低火警發生的風險，原來抽濕機不宜用拖板，點擊圖片放大看詳情：

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天氣又潮濕，除了出動抽濕機外，避免儲物櫃及衣櫃發霉，建議放置吸濕劑。消委會曾測試市面上20款家用吸濕劑，發現各款的吸濕劑的吸濕量可相差達87%。TOPick為大家整合了獲消委會評為4星或以上的吸濕劑名單，1款性價比最高，平均每包$2.4，不妨參考。

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