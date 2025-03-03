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皮膚病｜被隱藏的玫瑰痤瘡

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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留意臉部皮膚變化 生紅疹應盡早求醫

你有試過臉部皮膚突然泛紅、刺痛、發熱或發滾？甚至遇上一些稍微的刺激，已足以讓皮膚倍感不適？這些症狀或意味著，你可能已患上玫瑰痤瘡。有醫生指出，相對其他皮膚科疾病，玫瑰痤瘡的症狀較易被忽略。如果延誤治療，有機會導致「酒槽鼻」，令皮膚狀況難以逆轉。

26 歲的雅雯（化名）確診濕疹數年，一直依從治療，症狀也大有改善，紅疹及痕癢的情況幾乎消失。然而，從去年開始，她又再次出現紅疹，更伴隨着泛紅灼熱的感覺。尤其在飲酒及進食辛辣食物後，症狀更為嚴重，令她一度懷疑濕疹復發。醫生評估後發現她並非濕疹復發，而是患上玫瑰痤瘡。

病因或與蠕形蟎蟲有關

皮膚科專科鄭學輝醫生表示，玫瑰痤瘡的確切病因仍然未明。目前有些說法是由於面部微絲血管功能失調，導致血管容易擴張。亦有文獻發現玫瑰痤瘡患者的頭、頸、臉部及耳朵位置，寄生的蠕形蟎蟲數量比一般人多，因而較為容易誘發病症。雖然醫學上暫時仍無法清楚解釋所有臨床表徵，但肯定的是，一些生活習慣例如暴曬、酷熱天氣、濕度過高、飲酒及進食辛辣食物等等，容易令玫瑰痤瘡的症狀惡化。

一般而言，玫瑰痤瘡的患者多為年輕女性。鄭醫生指如非泛紅及灼熱等症狀特別明顯，患者往往容易忽略病情，甚至將其與暗瘡及毛囊炎混淆。就像個案中的雅雯一樣，因過往的濕疹病徵而掩蓋了玫瑰痤瘡的症狀。他提醒︰「一旦發現皮膚狀況有異，切勿自行判斷病情，適宜盡早求醫，以找出潛在原因。」

外用藥膏滅蟲紓緩病徵

雅雯慶幸及早接受治療，病情才得以控制。鄭醫生表示，假如玫瑰痤瘡惡化，可能會出現丘疹及含膿疱。鼻子、額頭以至下顎更可能導致酒槽化。另外，伴隨著玫瑰痤瘡病情的惡化，皮膚的膠原蛋白會被纖維化。這些組織變化能導致皮膚增厚，因而影響外觀。屆時可能需要接受藥物治療，或進行手術切除。

鄭醫生強調，「病向淺中醫」。處理玫瑰痤瘡的最理想方法是及早醫治。具體的治療方案，則取決於病情的嚴重程度。患者首先應從生活習慣著手，包括戒酒、避免進食辛辣及過熱食物，藉此紓緩症狀；如有必要，則需進行藥物治療。舉例來說，之前提到的玫瑰痤瘡患者的皮膚中，寄生的蠕形蟎蟲數量相對較多。目前已有一些含有「伊維菌素」(Ivermectin) 成分的外用藥膏，能夠減少寄生蟲數量，從而減輕症狀。此外，患者也可以透過光學治療以紓緩血管擴張問題。在病情嚴重的情況下，則需要考慮服用口服藥物。

鄭學輝醫生提醒，由於玫瑰痤瘡患者病情各有不同，治療方案亦要因應病情而作出相關調節。因此，患者應與主診醫生商談，選擇最合適自己的治療方案；切勿藥石亂投，以免錯失治療良機。

皮膚科專科 鄭學輝醫生

撰文 : 皮膚科專科 鄭學輝醫生

欄名 : 健康專家專欄

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