迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均$399.5入園即睇優惠碼

▲ 香港迪士尼樂園門票買一送一，使用指定優惠碼人均$399.5入園。

【香港迪士尼門票買一送一/迪士尼門票優惠】迪士尼粉絲留意！Klook推出香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，使用指定優惠碼預訂，折後人均$299.5起，即睇優惠詳情，把握機會搶飛！

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迪士尼門票優惠｜香港迪士尼門票折後人均$399.5

Klook於周一（3月3日）晚上9時推出香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，2張門票原價$1,598起，使用優惠碼預訂，折後只需$799起，人均低至$399.5，盡情暢玩8大主題園區，包括最新的魔雪奇緣世界。優惠更適用於農曆新年、情人節及復活節等日子。

迪士尼門票優惠｜香港迪士尼門票買一送一詳情

開售日期：3月10日晚上9:00起

優惠價：$799起/2張成人門票，人均$399.5起（原價$1,598起/2張）

優惠碼：【HKPAHKDLB1G1】

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迪士尼門票優惠｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點

香港迪士尼「Duffy與好友同萌遊」將於2月21日至5月7日再次回歸，今個春日，Duffy與好友帶大家一起暢遊樂園，設有9大活動亮點，其中小鎮大街火車站換上以Duffy與好友春日遊為主題的全新打卡點及好友們繪畫的地圖等，大家一入園區便可以率先打卡！

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迪士尼門票優惠｜Duffy主題商品 小朋友體驗面部彩繪

另外當然不少得「春日甜美探索」系列商品，其中包括毛公仔、掛袋飾物、鎖匙扣和頭箍等。大街餐廳和小鎮雪糕店亦有一系列主題美食，包括巨型雪糕新地、雙重白桃味軟雪糕、Duffy與好友杯子蛋糕、CookieAnn 春日棉花糖窩夫等，

小朋友還可以體驗面部或手部彩繪，畫上最喜愛的Duffy與好友！全新春日限定Duffy與好友珍藏幣將於3月6日起發售，入手這限量珍藏幣必定會讓大家滿載而歸。

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迪士尼門票優惠｜入園預約教學

另外提提大家，入園前須按照門票類別的指定預約時段登記預約，根據已預約到訪日子及時段入場，並於入場前出示已預約之門票。若無預先預約或樂園人數限額已滿，將會被拒絕進入樂園。

入園預約連結：【迪士尼樂園網站】

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