的士車隊｜陳美寶：5支的士車隊提供逾3500部車　本月底陸續投入服務

▲ 陳美寶：5支的士車隊提供逾3500部車，本月底陸續投入服務。（資料圖片）

政府舉行的士車隊啟動禮，運輸及物流局局長陳美寶宣布，有車隊本月底將投入服務。

陳美寶在啟動禮致辭時表示，的士車隊是業界發展重要的里程碑，亦體現特區政府推廣智慧出行，各車隊由本月底起至7月陸續投入服務。她表示，的士業界近年面對風風雨雨和挑戰，必須要有破革和創新，否則會與時代脫節。

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的士車隊｜5支的士車隊提供逾3500部車

陳美寶說，5支的士車隊共提供超過3500輛的士，佔全港的士近兩成，當中約1500輛為全新的士。她指出，的士車隊有多項賣點，包括車齡新、不同車型的電動車等，車內亦有全球定位系統，監察系統等，亦會提供電子支付，讓乘客坐得舒適及安心。

至於市面其他的士，陳美寶表示，會在今年第二季向立法會提交修例，在所有的士內強制安裝攝錄系統，並要求司機提供最少兩種電子支付工具。

的士車隊｜各車隊在7月底前投入服務

運輸署去年公布，批出5個為期5年之的士車隊牌照，包括三支市區車隊和兩支混合車隊，共提供超過3500輛的士，佔全港的士近兩成。另外，各車隊均提供一定數量的輪椅的士和豪華的士，以及超過四分之一的電動的士，分階段投入服務。

各車隊須在一年內，即今年7月底前完成籌備工作並投入服務。乘客可透過的士車隊的網約平台預約行程，也可就司機服務評分。所有車隊的士均會提供多項電子支付方式，並設有處理投訴機制。

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