小天后炎明熹｜Gigi現身海洋公園撐母校音樂劇　炎明熹獲老師讚不忘初心感動落淚

▲ 炎明熹撐母校《深海鰭遇》音樂劇。

【炎明熹 / 聲夢傳奇 /海洋公園／音樂劇】星夢小天后炎明熹（Gigi）被指因合約問題疑遭TVB「雪藏」，幾乎消失匿跡近半年。

不過，日前Gigi為撐所讀的音樂學校的音樂劇《深海鰭遇》現身海洋公園，並以師姐身份贈金石良言勉勵師弟妹，獲老師大讚經歷許多但仍然不忘初心，Gigi亦一時感觸良多眼濕濕，一度用手印眼淚。

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炎明熹｜台下Gigi感觸

由炎明熹歌唱老師高晨維所創辦的音樂學院，與海洋公園合作的大型原創音樂劇《深海鰭遇》，在前晚（2月1日）舉行第一場演出。

這次是該音樂學院繼6年前Gigi有份參演的《忘不了的禮物II》後，再次舉辦音樂劇演出。在首場演出臨近尾聲，校長在台上與觀眾分享並播出6年前Gigi與T.MAX海淦清參與舞台劇的青澀演出片段。

台下的Gigi亦十分回味及感觸表示：「大家都嚟呢個舞台劇去追尋呢個夢想，一齊參加呢場嘅盛宴，望到頭先嘅畫面令我覺得好青春嘅感覺，令我非常難忘，同埋係好有火」。

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炎明熹｜Gigi獲老師大贊不忘初心

身爲師姐的Gigi亦不忘勉勵師弟妹，稱「雖然嗰時唔知自己喺度搞緊啲乜嘢，但係呢一份嘅尷尬亦都係一個好美好嘅回憶，所以都好希望今次嘅舞台劇會成為大家珍貴嘅回憶，同時希望大家都可以為自己嘅努力奮鬥，無論大家想做乜嘢都好，一定會好起來的，同埋大家一定可以做到，我深信。」

她真摯的發言獲老師大讚，稱Gigi在6年後經歷不少，但仍然不忘初心，由始至終都沒有變過。聼到贊賞的Gigi亦都一時感觸得眼濕濕，不時用手印去眼淚。

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