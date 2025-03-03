世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他

▲ 馬斯克與旗下公司Neuralink女主管齊利斯證實，他們近日迎來二人的第4個孩子。

【多仔公/世界首富/Elon Musk/馬斯克】世界首富馬斯克（Elon Musk）與旗下大腦晶片初創公司Neuralink的主管齊利斯（Shivon Zilis）上週證實，他們近日迎來二人的第4個孩子，若加上早前美國女網紅自曝為他生子，馬斯克已確認的子女達14人。

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馬斯克第14名孩子｜與初創公司主管迎第4個小孩

齊利斯早前在社交平台X發文公布喜訊，喜迎兩人第4個寶貝兒子瑟爾頓萊克古斯（Seldon Lycurgus）誕生的好消息，同時公布他們第3個孩子的姓名阿卡迪亞（Arcadia）。她在發文表示，「在與Elon（馬斯克名稱）討論後，碰巧到美麗的Arcadia的生日，我們覺得應該直接分享我們那位奇妙又令人驚嘆的兒子Seldon Lycurgus。」

齊利斯形容兒子「一個無可阻擋的巨人般強健，卻擁有一顆純真金子般的心」，並大呼自己「真的超愛他」。她在文中附上愛心的表情符號，馬斯克隨後亦留有一個愛心符號。目前外界並不清楚Seldon Lycurgus的出生日期，而Arcadia於去年出生，惟性別與出生時間未有對外公開。

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馬斯克第14名孩子｜知情人士：馬斯克很愛她

有知情人士向雜誌表示，馬斯克「真的很愛齊利斯」。馬斯克於2021年11月宣布，他和齊利斯生下一對龍鳳雙胞胎，分別命名為斯特萊德（Strider）和亞祖蕊（Azure）。

2024年2月28日，馬斯克和齊利斯宣布迎接新生命阿卡迪亞（Arcadia），加上最新公布的瑟爾頓萊克古斯，2人共育有4名孩子。

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馬斯克第14名孩子｜女作家控訴孕期孤獨渡過

早前女作家艾殊莉（Ashley St. Clair）在社交平台X爆料，自稱5個月前已為馬斯克誕下一名孩子，她在曼克頓法院向馬斯克提出訴訟，要求確認親子關係，爭回孩子的監護權，惟馬斯克尚未就此事作出回應。

這名美女作家名為艾殊莉（Ashley St. Clair），今年26歲。她是一名保守派的百萬網紅，在社交平台擁有逾110萬名追蹤者，她曾多次轉發多篇支持特朗普的帖文，亦曾出版兒童書籍《Elephants Are Not Birds（Freedom Island）》。

現居於曼哈頓（Manhattan）一所豪華住宅，該處警衛極之深嚴，據指那裡一間兩房的單位每月租金便要價達到4萬美元（約31萬港元）。在懷孕的期間，艾殊莉指出一直都是一人獨自渡過。此外，她的社交媒體Instagram也被迫要「休息」數個月，「我在懷孕期間完全被孤立了。我職業生涯的每一個部分以及我曾經做過的一切我都無法再做了。我被告知不要告訴任何人。」

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馬斯克第14名孩子｜致力解決全球人口危機

現年53歲馬斯克，過往多次公開表示自己致力解決全球人口危機，曾一度在社交平台X發文，稱「正在盡己所能應對人口不足的危機。出生率急跌正是人類文明面臨的最大威脅。」

馬斯克已確認的子女多達14名，分別由4名女性所生，包括與前伴侶、加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）育有3名子女；與前妻賈斯汀威爾森（Justine Wilson）育有6名子女（其中長子Nevada Alexander出生後不久夭折）。

他與齊利斯則育有4名子女，包括在2021年迎來一對龍鳳胎斯特萊德（Strider）和亞祖蕊（Azure），去年出生的Arcadia，如今再添一子。加上女作家艾殊莉（Ashley St. Clair）自稱5個月前為馬斯克誕下一名孩子。

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