大腸癌｜排便正常沒有肚痛　醫生解構1種徵狀竟是大腸癌警號　

【大腸癌徵兆／口臭／口腔健康／癌細胞】以為口臭只是刷牙沒刷乾淨？基因醫生張家銘指出，口臭不僅僅與口腔疾病有關，研究發現口腔中的S. moorei細菌還可能促進大腸癌細胞的生長，增加患上腸癌的風險。

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張家銘表示，大多數人對於口臭的理解很簡單，常認為是因為吃了大蒜或洋蔥，或是由於牙菌斑或蛀牙。然而，口腔中存在著上百種不同的細菌，其中有些細菌專門分解蛋白質，產生讓人口氣變臭的硫化氫和甲硫醇，而S. moorei正是這些「臭味製造者」之一。

張家銘進一步解釋，S. moorei不僅影響口氣，研究還發現它可以進入腸道，一旦口腔或腸道環境適合，這種細菌的數量就會不斷增加，從而提高大腸癌的風險，甚至在大腸癌患者的腸道和腫瘤組織中大量存在。S. moorei會附著在腸道細胞的整合素α2/β1受體上，這個受體本來有助於細胞穩定，但被細菌利用來激活癌細胞的「成長開關」——PI3K-AKT-mTOR-C-myc訊號通路，促使癌細胞迅速增殖並延長壽命，不容易死亡。

張家銘指出，這種細菌就像是在為癌細胞加速，促使其更快生長和更長存活，若腸道中S. moorei的數量越多，大腸癌的風險也可能越高。

口臭其實是腸道發出的「求救訊號」

張家銘表示，有些大腸癌患者在早期並沒有明顯的腸胃不適症狀，如腹痛或排便異常，但卻出現持續的異常口臭。科學家發現，這可能是因為腸道內的細菌代謝物進入血液，然後透過肺部排出，影響口氣。

他也提到，這也引發研究人員思考，未來是否可以通過口氣分析來篩檢大腸癌。目前已有一些科學家開始研究分析呼吸中的揮發性有機化合物（VOC），希望找出特定的「癌症氣味指紋」。如果技術成熟，將來或許只需「對著機器吹口氣」，就能了解腸道健康狀況，甚至提前識別癌症風險。

如何抑制S. moorei細菌？

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張家銘建議改善口腔和腸道健康，首先這種細菌最喜歡藏在舌根和扁桃體隱窩，因此單靠刷牙是不夠的，還需要每天清潔舌苔，最好使用舌苔刮除器徹底去除舌根上的細菌。此外，抗菌漱口水也能幫助抑制其生長，特別是含有氯己定、二氧化氯和乳酸鋅的漱口水。

他亦強調，口腔益生菌可能是抑制S. moorei的關鍵！例如：Lactobacillus reuteri（鼠李糖乳桿菌） 和 Streptococcus salivarius K12（唾液鏈球菌）等益生菌可以幫助平衡口腔內的菌群，防止S. moorei大量繁殖，目前市場上已有含有這些益生菌的口含錠或牙膏，可以考慮使用。

他續指，一旦細菌進入腸道，就需依賴腸道益生菌來抵抗它！例如：雙歧桿菌（Bifidobacterium）和乳酸桿菌（Lactobacillus）都有助於維持腸道健康，減少S. moorei在腸道中的影響。他建議飲食上可多吃高纖維食物，能促進腸道蠕動，使有害細菌不易「定居」；同時，應少吃加工食品和紅肉，這些食物可能會改變腸道環境，讓有害細菌更容易滋生。

張家銘提醒，口臭可能不僅僅是一件小事，而是身體發出的警訊。若發現口臭持續存在，伴隨腸胃不適、排便異常或體重減輕等症狀，千萬不要忽視，應考慮進行腸胃檢查。

口臭煩惱｜5類口臭味恐藏健康警號

台灣重症科醫生黃軒曾於Facebook專頁指出，雖然口臭屬於常見健康問題，但除了可能會影響社交外，亦有可能是健康問題的潛在警訊。黃醫生列出5種較為深刻的口臭味，引用多個研究報告，解釋每種口臭所對應健康問題：

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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資料來源：基因醫生張家銘

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