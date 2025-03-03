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懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 60 分鐘前

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Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎，恭喜晒！

【Peppa Pig/豬媽媽/懷孕】英國學前電視動畫系列《Peppa Pig》深受全球小朋友歡迎，劇中一家四口各有特色，日前豬媽媽（Mummy Pig）更登上英國ITV節目《Good Morning Britain》，向主持人宣布懷有第3胎的喜訊，並即場晒出超聲波照片和透露BB預產期，消息令人鼓舞！

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Peppa Pig媽媽懷孕︱豬媽媽上節目宣布懷第3胎

原本已育有兩隻豬仔的豬媽媽，日前突然宣布懷孕，這代表4歲的佩佩（Peppa Pig）再度做家姐，2歲的喬治（George）也榮升哥哥！豬媽媽接受英國節目《Good Morning Britain（早安英國）》主持人訪問，分享再度懷孕的感受，表現既溫柔又風趣！

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節目片段中可見，豬媽媽跟節目主持連線，正當豬媽媽公布喜訊時，佩佩亂入鏡頭告訴媽媽出現在電視上，當發現自己同時也出現在電視上，即面紅尷尬地離開鏡頭，非常可愛。豬媽媽淡定對主持說：「這真是個大驚喜，對吧？」還透露BB預產期將在今年夏天，但未有公開具體日期。

Peppa Pig媽媽懷孕︱大晒BB超聲波照片

她又興奮地展示一張超聲波照片，照片中有一隻小豬影子，豬媽媽指今次懷孕既興奮又有點緊張，因家中已有兩個活潑的小朋友，現在又多一個新成員，想到要照顧3個5歲以下的孩子，會有點不知所措，但仍覺得很開心。她透露佩佩和喬治知道消息後非常興奮，佩佩還每天都問：「寶寶有多大？」又好奇BB會否像她一樣喜歡跳泥坑，而喬治就想知BB會否一樣喜歡恐龍，他想將自己最喜歡的恐龍玩具送給BB呢。

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Peppa Pig媽媽懷孕︱未有透露BB性別

訪問尾聲的時候，豬媽媽表示暫時未幫BB想好名字，相信它出世後自然就會想到，她亦沒有在訪問中透露BB性別。而豬媽媽懷孕的橋段，將成為動畫系列本季大結局的主要劇情，播出時間為3月30日的英國母親節。粉絲對於這個好消息，都表現興奮，並紛紛送上祝福，又搞笑問：「這是《三隻小豬》前傳嗎？」

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