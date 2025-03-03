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廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

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日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛

【廁紙／廁紙推薦／消委會／LDK／濕紙巾】日常生活中必備好用廁紙！日本生活雜誌《MONOQLO》及消委會分別測試過市面上熱銷廁紙產品，為大家選出共12款使用效果最佳的廁紙推薦，當中包括健力士、維達、潔柔C&S等知名品牌。

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日雜評測11款廁紙：4款A級或以上推薦

日雜《MONOQLO》雜誌指出，由於紙張直接與皮膚接觸，因此最好選擇對皮膚溫和、氣味自然清香的產品。材質方面，建議挑選「100%紙漿」，僅由木材製成，不使用再生紙，呈白色且觸感柔軟；需留意根據製造商的不同，這類型廁紙會被標記為原漿、純漿、新鮮漿等材質説明。對於經常使用廁紙或皮膚敏感的人，應選擇含有角鯊烷或嬰兒油等保濕成分的產品。與普通廁紙相比，這類廁紙手感更光滑，不會引起皮疹，對皮膚的負擔更小，可以放心使用。

《MONOQLO》還為大家科普，廁紙上常見的壓花，其實作用是使紙張更加柔軟；凹凸不平的部分就像一個墊子，具有高吸水性，亦能很好地捕捉污垢，易於擦拭。

性價比方面，《MONOQLO》稱單層廁紙的優點在於性價比較高，可以使用更長時間；但缺點是紙張容易撕裂。若重視舒適度，建議選擇雙層紙，因其厚實不易撕裂或散開，也可以很好地擦拭，觸感安全；但價格會比單層廁紙貴。

氣味方面，除了無香廁紙，市面上還有加香型和除臭型款式。含有除臭成分的廁紙，會具有可消除尿臭、糞便臭味的效果，無需使用空氣清新劑或除臭劑即可防止異味。

3大測試重點

1. 質地（柔軟輕盈程度）

2. 吸水率

3. 抗摩擦（不易爛）

11款廁紙評級名單

（評分由低至高排列）

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消委會評測25款廁紙：8款4星半推薦

消委會評測市面上25款廁紙，參考内地標準《衛生紙》GB/T 20810-2018，檢測評估樣本的吸濕性能、紙張强韌度、質量、易冲散程度、柔軟程度、衛生程度及是否含有可遷移熒光物質等。

樣本中有15款為3層紙（3-ply）、8款為4層紙（4-ply）及2款為5層紙（5-ply）。另外，有23款以木漿製成的樣本，每卷售價為$2至$3.9；2款以竹材料製成的樣本售價分別為每卷$3.1及$5.6。

8款高分廁紙推薦名單：

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5款廁紙最抵用

在25款廁紙售價中，以每100格計算，各樣本費用約由$0.8至$2.9。在總評分較高樣本中，消委會推介整體表現不俗之餘、價格亦相對較低的選擇，分別是「潔柔C&S」、「759阿信屋」、「Meadows」、「維達Vinda」及「佳之選」。

同場加映：消委會+水中銀15款安全濕紙巾推薦

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