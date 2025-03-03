網絡熱話｜男子搭飛機遭針頭拮傷恐受感染陷抑鬱　索賠10萬最新發展曝光【附航空公司回應】

▲ 內地一名男子在乘搭南方航空的航班時，意外被其他旅客遺留的廢棄針頭刺傷手指。

【南方航空／抑鬱症／壓力／愛滋病／肝炎】內地一名男子在乘搭南方航空航班時，意外被一枚廢棄針頭刺破食指，當場流血。他之後向南航索賠10萬元人民幣（約港幣10.7萬元）遭拒，至周六（1日）表示已經和解。

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據新浪旗下消費者服務平台「黑貓投訴」介紹，旅客傅先生於1月26日乘坐南方航空CZ6928航班，當時他在飛行途中將手伸入前排椅背置物袋取手機，不料食指卻被一枚藏在袋中的廢棄針頭刺到。機艙服務員向他透露，這枚針頭疑似是上一位乘客使用後未被及時清理，結果遺留下來。

因為深知不明針頭可能存有傳染病毒的巨大風險，傅先生在飛機落地後便第一時間到醫院接受愛滋病、乙型肝炎、梅毒等多項傳染病篩查，雖然當下結果呈陰性，但就獲醫生告知，整個篩查流程需歷時長達半年；而期間傅先生需要密切關注自身健康狀況。

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傅先生表示，南航工作人員在他就醫過程中，並未有任何關心及慰問，也沒有告知他使用這枚針頭的乘客的健康情況，導致他在精神上承受極大壓力，更因為擔心染上傳染病而一直處於極度焦慮的狀態，心理狀態急劇惡化，最終確診為中度抑鬱。

他認為，南航在此次事件中存在嚴重疏忽和失職，因此要求南航正式向他道歉，並賠償醫藥費、精神損失費等共計10萬元人民幣（約港幣10.7萬元），同時負責他今後檢查和治療的相關費用。而他向「黑貓投訴」透露，南航拒絕其訴求，表示尊重他的選擇，並建議他依循法律程序起訴。

南方航空其後於周五（2月28日）回應事件，表示公司高度重視事件，迅速展開調查；經核實，事發時航班乘務組迅速為旅客進行傷口消毒處理，並誠摯表達歉意。南航稱，公司持續關注旅客健康狀況，並就旅客訴求多次積極溝通，目前已初步消除旅客有關疑慮，並表示已及時改善機上的勤務流程，以確保旅客安全出行。

至周六（1日），傅先生向黑貓投訴反映，指南航負責人已當面向他道歉，並稱會負擔後續所有醫療費用。

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同場加映｜目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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