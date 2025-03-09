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小紅書｜Ｍ+博物館廁所驚現奢華潔膚套裝　小紅書網民驚呼：太土豪　

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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Ｍ＋博物館厠所驚現奢華潔膚套裝，小紅書眾網民紛紛網留言要去拉屎。

【Ｍ+博物館 / 迪奧 / 小紅書／Christian DIOR】近年來，西九M+博物館成爲港人及旅客最熱衷前往文化藝術聖地，除展内的展品讓人十分感興趣外，還有一處地方讓人饒有興致。

原來是最近有網民在小紅書平發帖分享，稱發現在M+博物館廁所内竟然配備了高級品牌的洗護套裝及香薰供客人使用，而據官網資料，該三件商品的合計售價超過3,000元，這不禁讓博主驚呼太土豪，更有網民得知后紛紛留言表示，「要去打卡！」、「列入旅行清單」。

該名小紅書博主日前於社交平台上發帖指，於M+博物館的一個免費開放予公眾的天台花園内的洗手間，配置奢侈品DIOR的洗手液、保濕乳液及香薰供人使用，讓他不禁直呼「這衛生間太壕（土豪）了吧，竟然放着大幾千的迪奧（DIOR）三件套！感覺去一下廁所人都是香的」。

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Ｍ＋博物館｜奢華洗護三件套價值逾三千

從博主分享圖片可見，在洗盆旁的最右側放置了一個小托盤，托盤内放置的正是Christian DIOR的Lucky系列的香薰潔膚液、保濕乳液和中性香氛。

根據DIOR官網資料，該系列的350毫升香薰潔膚液售價為545元，相同容量的保濕乳液售價為825元；至於50毫升及100毫升香薰售價分別為1,715元及2,600元，若以100毫升香水的價格計算整套產品，總額為3,970元。

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對於M+博物館洗手間配備奢華洗護三件套的行爲，眾多小紅書的網民表現出極大的興趣，紛紛留言打趣到，「這麽高級，高低要去拉一泡」、「要去打卡！」，甚至有網民表示願意為了這幾瓶奢侈品，「高低要去一趟」、「加入旅行清單」。

不過亦有網民擔心經網上發酵后，可能會很快被公眾用完畢或者被拿走。

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