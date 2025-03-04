兩餸飯吸客｜老闆不忍扣減$2乘車優惠益街坊 兩餸飯店劈至$39堂食呢3樣無限放題
撰文： 精明媽咪
發布時間： 56 分鐘前
兩餸飯餐廳各區開花，不少食店憑新招突圍而出，務求在這個新戰場吸新客、保地位。灣仔一間兩餸飯店早前被網民發現，堂食只需39元，即享「白飯任裝、奶茶任飲，素菜無限添」，引發不少食客慕名支持。
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去年開張、位於灣仔的兩餸飯「老闆娘家常飯」早前推出40元堂食放題，食客可以無限任飲任食白飯、凍/熱奶茶，以及素菜無限添食。
前幾天更有網友在社交平台Facebook社群「香港兩餸飯關注組」發現40元堂食放題，再減1元至39元。下午茶時段3時至6時買一送一，即38元有兩盒兩餸飯。網民向店員查問之下，原來是該店老闆稱施政報告扣減老人2元乘車優惠，於是決定減價益街坊，與大眾同渡時艱。
不少網民讚揚老闆具良心，直言「唔洗講嘢，行動最實際，大家有時間，有機會，就去撐吓佢，老闆和老闆娘有善心，我們就用便心去支持佢！」、「雪中送炭」、「呢個真係良心老闆」。
網民認為飯餸味道不錯，「老闆娘，好好人，仲送兩個湯」、「我一飲就知無味精（連鹽都少），用料亦足。」、「師傅不停炒出新餸出嚟」、「食完個肚比平時舒服，我估佢地少落味精，會再encore」。
不過有網民認為店舖使用細盒，「呢個盒容量細又冚唔到蓋」、「之前員工話呢種盒唔多保溫，所以轉咗另一隻，而家又番轉頭！？」
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