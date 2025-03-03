持刀女子｜將軍澳女酒樓偷菜刀　想登兩車不果狂劈斬車窗

▲ 將軍澳女酒樓偷菜刀，想登兩車不果狂劈斬車窗。

近日，將軍澳調景嶺善明邨對開，發生可怕的砍車事件，Facebook「車cam L」群組有一則影片瘋傳，指有女子持刀劈向停泊在路邊的私家車；隨後車主上傳清晰度車cam，他下車與女子對峙並將其制服。

警方證實於上周三（2月26日）下午拘捕一名女子，雙方並不相識，案件於翌日（27日）提堂。

持刀男｜赤膊男子持刀元朗山貝路徘徊 揮刀空砍嚇跑途人

持刀女子｜女子持刀狂劈私家車車窗

據影片可見，事發於2月26日下午4時26分前後，一名長發女子揮刀狂砍停泊在路邊的黑色私家車車窗，隨後男車主下車與其對峙，從背後環抱住她令其無法活動。

其間女子掙脫未果，雙方僵持1分鐘。隨後，有3名途人前來幫忙，奪走女子手中的刀具，並將其制服。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

持刀女子｜車主與途人將其制服

車主表示他完全不認識持刀女子，並非網民說猜測的情感糾紛，並講述當日情況，他熄車開窗，持刀女子突然將到伸入車內，「一邊想斬我，一邊想開我車門，咁我一邊避，一邊即刻著車閂窗。」

隨後，車主打算用車門撞開女子並下車與她對峙，見其威脅不大便決定制服她，「費時佢又去斬下一個，因為周圍有好多學生同老人家」；車主還感謝熱心途人從旁協助，而後警察到場介入此事。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

持刀女子｜女子於酒樓偷得菜刀 欲登車不果

警方於2月26日下午4時許接獲報案，指調景嶺善明邨善智樓地下，一名女子涉嫌持刀劈車。警方接報到場後，發現女子已被受害司機制服。

經調查後相信，該名林姓39歲女子，較早前於景嶺路8號一商場酒家的外賣燒烤部偷去一把菜刀後離開，試圖於上址登上報案人的車輛不果，再嘗試登上第二輛私家車，同樣事敗，然後便用刀斬向該車，導致該車車身不同位置出現7處刀痕。

元朗斬人｜元朗兩名男子遭多人持刀襲擊 一人身中多刀送院不治

持刀傷人｜葵芳邨六旬巴漢遭兒子施襲 頭部受傷流血送院

刑事恐嚇｜荃灣40歲婦疑被襲擊及持刀指嚇 丈夫涉案被捕

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】