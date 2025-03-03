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持刀女子｜將軍澳女酒樓偷菜刀　想登兩車不果狂劈斬車窗

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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將軍澳女酒樓偷菜刀，想登兩車不果狂劈斬車窗。

近日，將軍澳調景嶺善明邨對開，發生可怕的砍車事件，Facebook「車cam L」群組有一則影片瘋傳，指有女子持刀劈向停泊在路邊的私家車；隨後車主上傳清晰度車cam，他下車與女子對峙並將其制服。

警方證實於上周三（2月26日）下午拘捕一名女子，雙方並不相識，案件於翌日（27日）提堂。

持刀男｜赤膊男子持刀元朗山貝路徘徊　揮刀空砍嚇跑途人

持刀女子｜女子持刀狂劈私家車車窗

據影片可見，事發於2月26日下午4時26分前後，一名長發女子揮刀狂砍停泊在路邊的黑色私家車車窗，隨後男車主下車與其對峙，從背後環抱住她令其無法活動。

其間女子掙脫未果，雙方僵持1分鐘。隨後，有3名途人前來幫忙，奪走女子手中的刀具，並將其制服。

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持刀女子｜車主與途人將其制服

車主表示他完全不認識持刀女子，並非網民說猜測的情感糾紛，並講述當日情況，他熄車開窗，持刀女子突然將到伸入車內，「一邊想斬我，一邊想開我車門，咁我一邊避，一邊即刻著車閂窗。」

隨後，車主打算用車門撞開女子並下車與她對峙，見其威脅不大便決定制服她，「費時佢又去斬下一個，因為周圍有好多學生同老人家」；車主還感謝熱心途人從旁協助，而後警察到場介入此事。

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持刀女子｜女子於酒樓偷得菜刀　欲登車不果

警方於2月26日下午4時許接獲報案，指調景嶺善明邨善智樓地下，一名女子涉嫌持刀劈車。警方接報到場後，發現女子已被受害司機制服。

經調查後相信，該名林姓39歲女子，較早前於景嶺路8號一商場酒家的外賣燒烤部偷去一把菜刀後離開，試圖於上址登上報案人的車輛不果，再嘗試登上第二輛私家車，同樣事敗，然後便用刀斬向該車，導致該車車身不同位置出現7處刀痕。

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