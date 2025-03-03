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財政預算案2025｜陳茂波：加快北都發展　交椅洲人工島作長遠後備用途

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

新一份財政預算案不包含「明日大嶼」交椅洲人工島基建開支，財政司司長陳茂波表示，沒有再預留資金作交椅洲的進一步研究工作，但已撥款的項目會繼續完成，暫時先全力做好北都，人工島將作長遠後備用途。

陳茂波今日在電台節目，被問到能否暫停「明日大嶼」所有前期調查，5年後再推該項目，以節省逾百億元公帑。他回應指，部分有關人工島的研究正在推進，「錢給了出去，就等它佢做完先，我亦都沒有餘錢讓它進一步做。」

他續說，未來幾年的住宅土地供應相對充足，而且北部都會區是未來發展的重點，因為要著力吸引創科產業落戶，形容現時正在全力發展北都，交椅洲人工填海項目可以稍後。

被問及往屆政府在財赤時會推出「肥雞餐」、出售政府資產等，但今屆政府傾向較容易的借債，陳茂波稱「改革過程不一定要轟轟烈烈，但一定要有效果」，形容政府「穩中求進，對香港最負責任、最好。」

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