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全國兩會｜李家超明日赴北京列席全國人大會議開幕

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 53 分鐘前

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特首李家超。（資料圖片）

特首李家超明日前赴北京，列席星期三舉行的第十四屆全國人民代表大會第三次會議的開幕會。行政長官辦公室主任葉文娟將隨行。

李家超將於星期四回港。他離港期間，政務司司長陳國基將署理行政長官職務。

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