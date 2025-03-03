全國兩會｜李家超明日赴北京列席全國人大會議開幕 政治 撰文： 戴朗希 發布時間： 53 分鐘前 分享： 分享： 熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎 ▲ 特首李家超。（資料圖片） 特首李家超明日前赴北京，列席星期三舉行的第十四屆全國人民代表大會第三次會議的開幕會。行政長官辦公室主任葉文娟將隨行。李家超將於星期四回港。他離港期間，政務司司長陳國基將署理行政長官職務。 🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！ 下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊： 【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】 【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】 相關文章 全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻 打造香港為國際影視之都 17:25 2025/02/20 全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻 打造香港為國際影視之都 全國兩會｜吳秋北倡擴展「一簽多行」至廣州等大灣區城市 18:09 2025/02/21 全國兩會｜吳秋北倡擴展「一簽多行」至廣州等大灣區城市 全國兩會｜黃錦輝倡推進DeepSeek進駐香港 促進在港廣泛應用 22:11 2025/02/27 全國兩會｜黃錦輝倡推進DeepSeek進駐香港 促進在港廣泛應用 你可能感興趣 全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻 打造香港為國際影視之都 17:25 2025/02/20 全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻 打造香港為國際影視之都 全國兩會｜吳秋北倡擴展「一簽多行」至廣州等大灣區城市 18:09 2025/02/21 全國兩會｜吳秋北倡擴展「一簽多行」至廣州等大灣區城市 全國兩會｜黃錦輝倡推進DeepSeek進駐香港 促進在港廣泛應用 22:11 2025/02/27 全國兩會｜黃錦輝倡推進DeepSeek進駐香港 促進在港廣泛應用 陳國基 葉文娟 政務司 人大政協兩會 北京 行政 李家超 政治