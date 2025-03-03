本地遊｜紅十字會推動社區定向活動 Lolly Talk首全團參加定向挑戰

提升大眾對香港紅十字會服務及人道精神的認識，及鼓勵市民走入社區角落，「第三屆紅十字會定向挑戰」以「Stay Strong！齊撐韌性社區」為題，上周末於區黃大仙至觀塘路段舉行連串線上線下的城市定向活動。

當星級大使Lolly Talk 現身啟動禮為參賽者打氣，送出全團簽名毛巾外，更現身實體打卡點，與參加者零距離一同參與！

「第三屆紅十字會定向挑戰」啟動禮於觀塘apm商場舉行，邀得勞工及福利局局長孫玉菡，JP擔任主禮嘉賓，感謝各界同心協力將香港紅十字會的服務及人道精神推展得更廣更遠。緊接，由一眾單位代表為「第三屆紅十字會定向挑戰」進行簡單而隆重的啟動儀式。

▲ Lolly Talk即場示範CPR心肺復蘇法。

星級大使Lolly Talk 現身上台分享，去年曾參加香港紅十字會「在乎你我他」展覽的成員Sinnie（吳倩怡）及Yanny（劉綺婷）分享參與活動後的體驗與感受，大讚香港紅十字會的人道支援服務深入各區各界，以身體力行實踐人道精神，惠澤社群。

Lolly Talk 更分成兩組大玩「鬥快搶答」遊戲，考驗團員對有關香港紅十字會緊急救援及備災服務的認識，而向來富有綜藝感的Lolly Talk，於台上落力搶答。

其中要求到她們即場示範CPR心肺復蘇法時，阿Yo（郭曉妍）及Mei Mei（曾美欣）齊齊對假人的心口按壓，阿Yo更「扮」為假人做人工呼吸，全場波板糖即肉緊大叫。

她們又專業地逐個步驟講解，問到按壓胸口的深度時，她們笑謂：「好似平日Mei Mei着嗰對高踭鞋咁高，哈哈，知唔知幾多呀？無錯啦，係5cm！」Lolly Talk教大家以「腹式呼吸」輕鬆減壓。是次「第三屆紅十字會定向挑戰」啟動禮於一片織熱與「三分甜」的氣氛下圓滿結束。

▲ 分成兩組大玩「鬥快搶答」遊戲，

全團亦出發到實體打卡點，是次屬Lolly Talk首個全團參與的定向挑戰，信心十足的她們表示已計劃分配Mei Mei與Yanny負責帶路直擊實體打卡點，實行與參加者零距離一同參與挑戰任務！除此以外，Lolly Talk 一早準備好簽名毛巾，讓參加者於指定打卡點內設置的扭蛋機碰碰運氣，相當落力！