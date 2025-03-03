  • 26°C
香港時間：202533日 (一) 15:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫科生｜港大醫科第二學位課程首年學額25個9月開學　將獲安排到大灣區實習

港聞

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港大學醫學院將開辦兒科第二學位。（資料圖片）

香港大學醫學院的醫科第二學位課程日前已獲大學教育資助委員會批准，預計首批新生今年9月入學。課程採用4年制課程，學生期間可選擇修讀一年制的醫學研究碩士課程，在5年內取得兩個學位。

港大醫學院的醫科第二學位課程，首年學額25個。港大表示，申請人須持有香港或海外知名大學的學位，並要符合港大中文、英文和科學科目的入學要求，包括化學或生物，並要能以流利廣東話溝通。港大醫學院表示，預計首批新生今年9月入學，現正接受報名，截止日期為6月20日。

將在本港及大灣區其他城市臨床培訓3年

港大醫學院表示，4年制第二學位課程的課程架構，與現時6年制的內外全科醫學士課程的專業核心內容和評估要求一致，課程資料已提交醫務委員會。課程首年會提供密集式臨床前培訓，第二至第四年會專注於臨床訓練，屆時學生會與6年制內外全科醫學士課程的學生一同接受沉浸式臨床訓練。學生將會獲安排在本港和大灣區其他城市的公私營醫院，進行為期3年臨床培訓。

另外，第二學位課程學生可在完成首年課程後，跟隨學者參與研究項目，或增修港大醫學院獨有的一年制醫學研究碩士課程。學生若修讀碩士課程，便須多讀一年，讀完整個第二學位和碩士課程，需時5年。

院長劉澤星表示，英國劍橋大學、牛津大學等全球多間頂尖醫學院已開辦4年制兒科第二學位課程，港大醫學院參考以上大學的課程設計和成功經驗，同時亦從現有6年制的第二學位學生身上得到啟發。他又表示，已擁有受過學士學位的學生具備本科學術知識，有助將不同學科知識融入醫學教育發展， 促進跨學科交流和知識整合。

點擊圖片放大

入學資訊講座，將在下周三（12日）晚上6時半，於沙宣道醫學院校園舉行。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請
15:02 2025/02/18
醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請
醫科課程｜港大擬明年推4年制「第二學位」醫科課程　畢業生有望在港註冊執業
19:32 2024/07/14
醫科課程｜港大擬明年推4年制「第二學位」醫科課程　畢業生有望在港註冊執業

你可能感興趣

醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請
15:02 2025/02/18
醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請
醫科課程｜港大擬明年推4年制「第二學位」醫科課程　畢業生有望在港註冊執業
19:32 2024/07/14
醫科課程｜港大擬明年推4年制「第二學位」醫科課程　畢業生有望在港註冊執業
香港大學李嘉誠醫學院 大學教育 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜