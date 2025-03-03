醫科生｜港大醫科第二學位課程首年學額25個9月開學　將獲安排到大灣區實習

▲ 香港大學醫學院將開辦兒科第二學位。（資料圖片）

香港大學醫學院的醫科第二學位課程日前已獲大學教育資助委員會批准，預計首批新生今年9月入學。課程採用4年制課程，學生期間可選擇修讀一年制的醫學研究碩士課程，在5年內取得兩個學位。

港大醫學院的醫科第二學位課程，首年學額25個。港大表示，申請人須持有香港或海外知名大學的學位，並要符合港大中文、英文和科學科目的入學要求，包括化學或生物，並要能以流利廣東話溝通。港大醫學院表示，預計首批新生今年9月入學，現正接受報名，截止日期為6月20日。

將在本港及大灣區其他城市臨床培訓3年

港大醫學院表示，4年制第二學位課程的課程架構，與現時6年制的內外全科醫學士課程的專業核心內容和評估要求一致，課程資料已提交醫務委員會。課程首年會提供密集式臨床前培訓，第二至第四年會專注於臨床訓練，屆時學生會與6年制內外全科醫學士課程的學生一同接受沉浸式臨床訓練。學生將會獲安排在本港和大灣區其他城市的公私營醫院，進行為期3年臨床培訓。

另外，第二學位課程學生可在完成首年課程後，跟隨學者參與研究項目，或增修港大醫學院獨有的一年制醫學研究碩士課程。學生若修讀碩士課程，便須多讀一年，讀完整個第二學位和碩士課程，需時5年。

院長劉澤星表示，英國劍橋大學、牛津大學等全球多間頂尖醫學院已開辦4年制兒科第二學位課程，港大醫學院參考以上大學的課程設計和成功經驗，同時亦從現有6年制的第二學位學生身上得到啟發。他又表示，已擁有受過學士學位的學生具備本科學術知識，有助將不同學科知識融入醫學教育發展， 促進跨學科交流和知識整合。

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入學資訊講座，將在下周三（12日）晚上6時半，於沙宣道醫學院校園舉行。

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