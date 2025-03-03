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的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務　陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入

港聞

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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政府今（3日）舉行的士車隊啟動禮。（陳靜儀攝）

運輸署去年批出5個為期5年的的士車隊牌照，包括3支市區車隊和2支混合車隊。政府今（3日）舉行的士車隊啟動禮，運輸及物流局局長陳美寶表示，5支的士車隊共提供超過3,500部的士，佔全港的士近兩成，本月底起至7月陸續投入服務。

5支車隊中，星群車隊採用白色車身；Amigo車身為粉紅色，並配以藍色彩帶；大黄峰車身以黄及橙色配搭；Big Boss採用黑色車身，行「老闆定位」路線；泰和車隊則採用橙色車身，寓意笑容接載、快樂出行。

陳美寶指，3,500部的士中，4成是全新落地的的士，運輸署正在加快審批其中1500輛新車，期望車隊作「領頭羊」，吸引更多的士加入。

陳美寶形容，的士業界近年面對風風雨雨和挑戰，必須要有破革和創新，否則會與時代脫節。她指出，的士車隊有多項賣點，包括車齡新、不同車型的電動車等，車內有「車輛安全三寶」，包括全球定位系統、監察系統，亦會提供電子支付，讓乘客坐得舒適及安心。

陳美寶又指，車隊啟動是的士整體發展的重要里程碑，體現推廣優質服務及「智慧出行」的發展，鼓勵業界與時並進、破格創新。她又指，車隊合共將推出1900輛電動的士，亦有混能車及無障礙的士，體現綠色交通及社會共融。

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