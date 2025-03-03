娛樂新地標｜嘉士伯進駐啟德體育園　100米運動酒吧供應新鮮啤酒

▲ 成為體育園合作夥伴的嘉士伯香港，為體育園帶來旗下多元化的品牌組合，以高品質的啤酒，提升國際體育、音樂及大型盛事的體驗。

啟德體育園開幕後，這個娛樂新地標將迎來更多盛事，包括多個大型演唱會，如︰謝霆鋒、周杰倫及英國樂隊ColdPlay，而「香港國際七人欖球賽」也於3月28至30日首次移師啟德體育園舉行。

▲ 「THE CHAMPION」長達100米，是亞洲最長的運動酒吧之一。

睇盛事，當然少不了歎番杯啤酒高興下，成為體育園合作夥伴的嘉士伯香港，在東大廳二樓開設的「THE CHAMPION」（見圖），長達100米，是亞洲最長的運動酒吧之一，為體育園帶來旗下多元化的品牌組合，以高品質的啤酒，提升國際體育、音樂及大型盛事的體驗。

▲ 啟德主場館配備先進的啤酒桶、儲存系統，橫跨場內不同飲品銷售點共266個生啤頭，觀眾可盡享新鮮啤酒的風味。

啟德主場館配備先進的啤酒桶、儲存系統，橫跨場內不同飲品銷售點共266個生啤頭，觀眾可盡享新鮮啤酒的風味。而酒吧擁有場館內四分之一的生啤頭，以供應一系列新鮮啤酒和蘋果酒，包括嘉士伯、1664及Somersby等。

▲ 供應一系列新鮮啤酒和蘋果酒，包括嘉士伯、1664及Somersby等。

此外，「THE CHAMPION」更提供零糖零酒精及低卡路里的「零度嘉士伯」，以滿足觀眾的不同需求和喜好。

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