啟德體育園｜開幕禮疑現安檢漏洞　操普通話男收千元帶人入場　園方稱會嚴肅處理

▲ 啟德體育園開幕禮疑現安檢漏洞。

【啟德體育園 / 開幕禮 / 黃牛黨】啟德體育園開幕禮剛於上周六（1日）舉行，引起黃牛黨炒飛，據報開幕禮當日更出現安檢漏洞，有人懷疑涉嫌收取千元帶人入場，期間毋須「查飛」或安檢。

根據文匯報今日（3日）報道，開幕禮當晚6時10分左右、即開幕禮舉行前，在啟德主場館外採訪的記者，突遭一名操普通話的男子兜搭，提出索價千元帶記者「走漏洞」進場，每人收費1,000元，兩人入場合共收費1,600元，高處座位則每人收費1,500元。

據傳媒拍攝的影片可見，記者跟隨該名男子入場，期間完全毋須安檢和驗票，記者帶到長遮及專業相機等「違禁品」也能順利進場。該男子更向記者聲稱，自己曾經在內地東莞舉行的台灣歌手周杰倫演唱會中，同樣試過如此帶人入場，每人索價3,000元。

該男子未有明言如何能夠避過入場保安截查，謹形容啟德是「有漏洞的新體育場」。

▲ 據報啟德體育園開幕禮出現安檢漏洞，有人懷疑涉嫌收取千元帶人入場，期間毋須查票及進行安檢。（資料圖片）

啟德體育園｜園方與執法部門緊密聯繫

啟德體育園今回應表示，對於有報道指於過去在3月1日的啟德體育園開幕日中，有人涉嫌在未持有效門票的情況下進入啟德主場館觀看開幕禮，園方十分關注事件，並會嚴肅處理，正積極與保安公司了解及跟進。

園方強調，所有參加活動的觀眾必須持有效門票，並按照入場要求，包括經驗票及安檢後，經適當通道進出場館，場內人士亦需遵守場地守則及指引。園方絕不容許未持有效門票的人士進入啟德主場館參與活動。

園方正與執法部門緊密聯繫，若調查發現有懷疑違法情況，會嚴正處理，並交警方或廉政公署跟進。

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