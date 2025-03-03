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全國兩會｜李慧琼：期待人大會議更多支持民營企業政策出台

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港區全國人大代表及政協委員今日陸續出發前往北京，準備出席即將召開的全國兩會。

全國人大會議周三在北京開幕，全國人大常委李慧琼指，期待有更多支持民營企業的政策出台，相信稍後公布的政府工作報告中會有配套措施，吸引更多民營企業投資，對未來一年經濟發展充滿信心。

港區全國人大代表及政協委員今日陸續出發前往北京，準備出席即將召開的全國兩會。李慧琼指，十分期待在兩會期間總理李強發表的政府工作報告，回顧過去一年工作及展望未來如何繼續推進中國式現代化進展。

她又說，今年特別之處是十四五規劃收官之年，十四五規劃香港有角色和定位，要總結香港過去在國家的發展方面作出力量和貢獻，在未來準備十五五規劃方面亦希望可以積極獻言建策。

港區人大代表陳曼琪表示，將提出5個建議涉及婦女、法律、大灣區人才流動，希望大灣區養老產業變為養老金融，並藉今年抗戰勝利80周年，期望灣區能統籌協作。

另外，全國政協委員邵家輝表示，今年的提案希望盡快將大灣區另外8個城市嘗試一周一行，甚至一簽多行。粵車南下方面，則建議在大嶼山試行1年，若情況可以，希望可以放寬到其他市區。

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