穆斯林市場｜東南亞旅遊業界到訪　考察穆斯林友善配套

▲ 旅發展舉辦東南亞穆斯林業界訪港考察團，體驗本港穆斯林友善設施、食品及著名景點。（旅發局提供）

本港大力拓展東南亞、中東的穆斯林市場，旅發局舉辦辦東南亞穆斯林業界訪港考察團，介紹本港的穆斯林友善配套及旅遊產品。

53酒店獲評級 140餐廳清真認證

考察團在2月17至20日訪港四日三夜，共22名新加坡、馬來西亞及印尼的穆斯林旅遊業界代表。他們參觀了多間已取得國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」穆斯林友善評級的酒店，視察當中的穆斯林友善住宿配套與餐飲服務；亦品嚐獲清真認證的中菜、蟹粉沾麵、香港製造手工曲奇，以及港式點心等。

目前已有53間酒店、5個景點及會展場地取得CrescentRating的評級，而獲清真認證的餐廳數目亦增至超過140間。

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考察餐飲、景點 有助規劃旅行團

考察團到訪海洋公園，與大熊貓「安安」及「可可」見面，又參觀香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》主題園區及觀賞多媒體光影煙火匯演。此外，他們又到了中環市區、昂坪、大澳等旅遊地點。參加者認為，今次行程有助未來籌辦訪港旅行團或推出旅遊產品。

本港正推動接待更多穆斯林旅客，旅發局正製作培訓素材，包括資訊圖表﹑短片等，從簡單問候、習俗、飲食、穿着，到真實情景應對等多方面向前綫從業員介紹穆斯林的生活方式與文化。旅發局亦計劃與中東市場的大型媒體公司及綫上旅行代理商合作，展示香港的嶄新旅遊活動和體驗。

▲ 會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，展覽業為香港帶來大量商務客，推動「會展經濟」。（會展提供）

LEAP EAST明年會展舉行 比特幣大會今年焦點

業界亦大力拓展穆斯林市場，特首李家超2023年到訪中東時，參觀過中東商貿技展覽LEAP，主辦機構將於明年7月在香港會展舉辦新展覽LEAP EAST，是該系列首次在中東以外地方舉辦。會展為了迎接更多穆斯林旅客，已經設立穆斯林祈禱室及其他相關設備。

會展表示去年商貿展覽訪客顯著增加，去年9月珠寶首飾展吸引來自140多個國家及地區超過5萬名買家，當中有7成是國際買家。而11月的「亞太區美容展」，外地買家佔總數74%，中東客更增長了40%。

展望今年，會展繼2月舉辦「Consensus Hong Kong 2025」的Web3展覽，吸引1萬人參加，估計為香港帶來2.75億元經濟效益。8月將首次舉行香港比特幣大會Bitcoin Asia 2025，會展管理公司董事總經理梅李玉霞相信，將會是全球金融界焦點。

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