  • 26°C
香港時間：202533日 (一) 17:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

穆斯林市場｜東南亞旅遊業界到訪　考察穆斯林友善配套

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

旅發展舉辦東南亞穆斯林業界訪港考察團，體驗本港穆斯林友善設施、食品及著名景點。（旅發局提供）

本港大力拓展東南亞、中東的穆斯林市場，旅發局舉辦辦東南亞穆斯林業界訪港考察團，介紹本港的穆斯林友善配套及旅遊產品。

53酒店獲評級　140餐廳清真認證

考察團在2月17至20日訪港四日三夜，共22名新加坡、馬來西亞及印尼的穆斯林旅遊業界代表。他們參觀了多間已取得國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」穆斯林友善評級的酒店，視察當中的穆斯林友善住宿配套與餐飲服務；亦品嚐獲清真認證的中菜、蟹粉沾麵、香港製造手工曲奇，以及港式點心等。

目前已有53間酒店、5個景點及會展場地取得CrescentRating的評級，而獲清真認證的餐廳數目亦增至超過140間。

點擊圖片放大
+6
+5
童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

考察餐飲、景點　有助規劃旅行團

考察團到訪海洋公園，與大熊貓「安安」及「可可」見面，又參觀香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》主題園區及觀賞多媒體光影煙火匯演。此外，他們又到了中環市區、昂坪、大澳等旅遊地點。參加者認為，今次行程有助未來籌辦訪港旅行團或推出旅遊產品。

本港正推動接待更多穆斯林旅客，旅發局正製作培訓素材，包括資訊圖表﹑短片等，從簡單問候、習俗、飲食、穿着，到真實情景應對等多方面向前綫從業員介紹穆斯林的生活方式與文化。旅發局亦計劃與中東市場的大型媒體公司及綫上旅行代理商合作，展示香港的嶄新旅遊活動和體驗。

會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，展覽業為香港帶來大量商務客，推動「會展經濟」。（會展提供）

LEAP EAST明年會展舉行　比特幣大會今年焦點

業界亦大力拓展穆斯林市場，特首李家超2023年到訪中東時，參觀過中東商貿技展覽LEAP，主辦機構將於明年7月在香港會展舉辦新展覽LEAP EAST，是該系列首次在中東以外地方舉辦。會展為了迎接更多穆斯林旅客，已經設立穆斯林祈禱室及其他相關設備。

會展表示去年商貿展覽訪客顯著增加，去年9月珠寶首飾展吸引來自140多個國家及地區超過5萬名買家，當中有7成是國際買家。而11月的「亞太區美容展」，外地買家佔總數74%，中東客更增長了40%。

展望今年，會展繼2月舉辦「Consensus Hong Kong 2025」的Web3展覽，吸引1萬人參加，估計為香港帶來2.75億元經濟效益。8月將首次舉行香港比特幣大會Bitcoin Asia 2025，會展管理公司董事總經理梅李玉霞相信，將會是全球金融界焦點。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

旅遊發展︱旅發局：獲清真認證餐廳增至132間　39酒店獲穆斯林友善評級
18:45 2024/11/28
旅遊發展︱旅發局：獲清真認證餐廳增至132間　39酒店獲穆斯林友善評級
穆斯林友善旅遊｜會展中心增設祈禱室及友善設施　獲穆斯林最高階黃金級認證　
14:01 2025/01/20
穆斯林友善旅遊｜會展中心增設祈禱室及友善設施　獲穆斯林最高階黃金級認證　

你可能感興趣

旅遊發展︱旅發局：獲清真認證餐廳增至132間　39酒店獲穆斯林友善評級
18:45 2024/11/28
旅遊發展︱旅發局：獲清真認證餐廳增至132間　39酒店獲穆斯林友善評級
穆斯林友善旅遊｜會展中心增設祈禱室及友善設施　獲穆斯林最高階黃金級認證　
14:01 2025/01/20
穆斯林友善旅遊｜會展中心增設祈禱室及友善設施　獲穆斯林最高階黃金級認證　
香港會議展覽中心 東南亞 市場拓展 展覽 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月03日 時間12:05）
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜