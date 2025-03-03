香港零售｜1月零售業總銷貨值臨時估計353億元　按年同月下跌3.2%

政府統計處今(3）日發表最新的零售業銷貨額數字。1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為353億元，較2024年同月下跌3.2%。翻查數據，2024年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元。



1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較按年同月上升3.5%。



要留意的是，零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在1月29日，但上年則在2月10日，因此今年1月份數字與去年1月數字的按年比較，可能會受到某程度的影響。



按零售商主要類別由高至低分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌17.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌10.5%）；燃料（下跌4.3%）；汽車及汽車零件（下跌52.6%）；書報、文具及禮品（下跌15.1%）；傢具及固定裝置（下跌26.4%）；中藥（下跌4.6%）；以及眼鏡店（下跌4.4%）。但須留意，這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。

另一方面部份類別也見上升，超級市場貨品（銷貨價值上升4.9%）；食品、酒類飲品及煙草（上升10.9%）；服裝（上升1.2%）；藥物及化妝品（上升4.3%）；百貨公司貨品（上升0.5%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升7.1%）。



政府發言人表示，一月零售業總銷貨價值的按年下跌幅度明顯收窄，經季節性調整後按月比較亦有所回升，但這些改善部分可能由今年農曆新年來臨得較早導致。因此，待取得二月份的零售數據後，合計兩個月的數據一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

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