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2025世界肥胖日丨香港中小學生2成超重　醫生 : 增患脂肪肝風險

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【世界肥胖日／學生超重／脂肪肝】每年的3月4日定為「世界肥胖日」，值得留意的是，香港的中小學生的超重問題似乎日漸普遍。有醫生便警告若果繼續放任學童肥胖問題，長遠除了會影響健康與學業，更會增患脂肪肝風險。

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2成中小學生體重超標

根據香港衞生署學生健康服務中心2022/23學年的數字顯示，出席學生健康服務中心的小學生及中學生當中，超重普遍率分別維持在 19.5%及 20.5%的高水平；多達93.9%的香港學生在健康評估問卷中表示，學生的體能活動水平不足，未能達到世界衛生組織建議的每天至少進行60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。

兒科專科醫生施頴珊醫生指出不少國際研究顯示，超重和肥胖的學生在學業上的表現普遍較其他學生遜色。例如，一項針對西班牙中學生的研究表明，肥胖對學業成績產生負面影響，尤其是對女孩的整體成績，以及男孩和女孩的認知能力，包括認知反射測試（CRT）分數、財務能力 (Financial Abilities) 和英語成績。

施頴珊醫生強調，學童肥胖問題如未能及早處理，將一直伴隨至長大成人，繼而誘發更多健康問題，包括：二型糖尿病、高血壓及高血脂等等，這些健康問題本來多發生在較年長的成人身上，但近年在學童身上也開始出現這些共病。」

脂肪肝年輕化  及早預防與控制至關重要

隨著肥胖率的上升，代謝性脂肪肝（MASLD）已成為近年越來越受到關注的健康問題。香港亞洲肝炎會主席、腸胃肝臟科專科醫生林朗昕醫生指出，肥胖是導致MASLD的重要高風險因素。如果長期不加以控制，肝臟內脂肪的過度積累可能引發脂肪性肝炎，導致反復的損傷和炎症，最終發展為肝臟纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

林朗昕醫生進一步解釋，不少人誤以為脂肪肝僅發生在成年人身上，但實際上，兒童和青少年中的脂肪肝病例正在上升。肥胖被視為MASLD的主要危險因素，一般兒童人口中的患病率估計為3%至10% ，可是在肥胖兒童中，MASLD患病率甚至可以高達29-38% 。目前，本港尚未有針對性的根治藥物，因此預防脂肪肝顯得尤為重要。 

林朗昕醫生強調，脂肪肝是可以「逆轉」的，換句話說，肝臟是有可能恢復正常功能。香港的研究顯示，透過有效的體重管理和改變生活模式，不少脂肪肝患者也可在不使用藥物的情況下病情好轉， 因此及早發現和干預對控制病情至關重要。

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