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DSE2025︱DSE中文作文5**雞精班　「三階聯想法」昇華作文

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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【DSE/DSE中文/DSE攻略/中文作文】在DSE中文作文中，「昇華」是區分平庸與優秀的關鍵。許多同學擅長鋪陳故事，卻苦於無法從個人體驗提煉出更深層的哲思。要突破此瓶頸，可掌握「三階聯想法」：拆解題眼、連結文化、編織隱喻。以下將以歷屆試題「隱藏」與「足印」為例，解析昇華技巧。 

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DSE︱「三階聯想法」之拆解題眼

第一步：拆解題眼，挖掘多重意涵。拿到題目時，先將關鍵詞分解為「表面意思」與「抽象象徵」。例如「隱藏」，可聯想到「遮蔽的動作」「未被發現的事物」，進而延伸至「文化中的含蓄美學」（如水墨留白）或「身份的多重性」（如移民的雙重認同）；「足印」則可從「行走痕跡」轉化為「歷史傳承」（如敦煌壁畫的匠人指紋）或「生命軌跡」（如成長中的選擇與代價）。此階段需大膽聯想，建立題目與多元概念的初步連結。 

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DSE︱「三階聯想法」之連結文化

第二步：連結文化，尋找共鳴框架。昇華需將個人故事置於文化或群體經驗中。以「隱藏」為例，若描寫親子間未說出口的關愛，可引用《論語・子路》「父為子隱，子為父隱」—— 此句雖論述道德與親情的衝突，但可引申為東方家庭中「以隱護情」的默契：父母將責備藏於沉默，子女將感激化為無聲，正如傳統文化中「重行輕言」的倫理特質；或呼應《禮記》「內言不出於閫」，強調私密情感的含蓄表達，使親子之愛更顯深邃。

寫「足印」時，可連結《易經》「履霜堅冰至」——從踩霜預見寒冬，引申為微小痕跡蘊含長遠意義，例如祖母每日清晨掃地的沙沙聲，多年後成為「勤儉持家」的精神足印。

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DSE︱「三階聯想法」之編織隱喻

第三步：編織隱喻，讓哲理自然流淌。昇華最忌生硬說教，需透過意象隱喻轉化，讓道理從情節中生長。例如寫「隱藏」：祖母總將關心藏於食盒底層的桂花糕——桂花香氣隱逸，正如東方情感「以藏為美」的特質；寫「足印」：沙灘上的腳印被潮水抹去，卻在岩石縫隙留下鹽粒，暗喻「消逝與永恆」的辯證。

昇華的本質是「以小見大」，但須謹記：文化哲思必須根植於細膩的敘事脈絡。下筆前不妨自問：「我的故事，如何成為千年文化長河中的一片漣漪？」

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撰文 : C.Wing 思源中文補習老師

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