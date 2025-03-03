醫科生｜中大醫學院第二學位醫科課程5.30截止申請　要求申請人畢業於排名前列大學

▲ 中文大學醫學院網站顯示，今年將開辦醫科第二學位課程。（中大醫學院網站截圖）

中文大學第二學位醫科課程收生安排今日（3日）出爐。中大醫學院將提供25個學額，安排於2025年9月新學年入學，並透露已收到大量持人士透過非聯招（non-JUPAS）渠道申請醫科課程，有關申請將自動納入新課程。有興趣報讀的人士，最遲可於5月30日前提出申請。

根據教育局上周提交立法會的文件透露，香港大學和中文大學會在2025/26至2027/28學年的三年期規劃內，合共提供50個醫科第二學位 學額。港大及中大今日相繼今布課程收生要求。

中大醫學院今公布推出四年制第二學位醫科課程（Graduate Entry Track，簡稱 GET），首輪面試將於2025年4月9日舉行，有興趣報讀GET的人士，最遲可於本年5月30日前提出申請。

中文大學醫學院網站列明收生要求，期望申請人畢業於排名屬前列的大學，並已取得科學或健康科學相關學位。成績方面，應相當於全班首10%內，或遠高於（well above）一級榮譽的最低成績要求。中大醫學院稱，相信在較短時間內培訓醫生，有助紓緩現有的醫療人手壓力。

院方介紹，GET第一年是臨床前（pre-clinical）課程，分為核心科目和進階科目兩部分。核心科目包括解剖學、生物化學、藥理學和生理學等，為學生打下堅實的醫學知識基礎；而進階科目則是裝備GET 的學生具備順利過渡至第二至第四年臨床培訓（clinical）的能力。GET的學生在第二至第四年將獲安排與六年制的醫學生，一起在本地醫院接受臨床學習，亦可到海外進行臨床培訓 。

院方表示，已在課程結構、教職員人手、臨床培訓安排作好規劃及部署，非常有信心GET課程可為立志行醫，並已具備科學或醫學相關背景的人士，提供嶄新的醫學培訓機會，與六年制醫學課程雙軌並行，培育出多元的醫學人才，應對不斷上升的醫療人手需求。

院方亦強調非常重視教學質素，致力確保培訓出來的醫生，在醫學知識和醫德等方面均達「最高標準」，同時能掌握最新的醫療科技及人工智能，讓這些新世代的醫生能與時並進，有能力在日後行醫時能掌握日新月異的醫學新知和科技，為病人提供最適切的治療。因此，

院方稱，多年來均有取錄第二學位學生，以具有與醫科相關的理科及健康科學背景的本科畢業生為主，形容一直以來都深受本地及海外學生歡迎，今年更已收到大量持本科學位人士透過非聯招渠道申請醫科課程，所有有關申請均已自動納入GET的申請。

中大醫學院院長趙偉仁表示，中大醫學院一直擇優而錄，不論是第一學位或第二學位學生，均有一套嚴謹的收生程序及機制，「入學後，我們會以同一標準評核所有學生的成績和表現，確保畢業出來行醫的都是妙手仁心的好醫生。」

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