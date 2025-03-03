  • 25°C
香港時間：202533日 (一) 19:20

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫科生｜中大醫學院第二學位醫科課程5.30截止申請　要求申請人畢業於排名前列大學

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 方大同 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中文大學醫學院網站顯示，今年將開辦醫科第二學位課程。（中大醫學院網站截圖）

中文大學第二學位醫科課程收生安排今日（3日）出爐。中大醫學院將提供25個學額，安排於2025年9月新學年入學，並透露已收到大量持人士透過非聯招（non-JUPAS）渠道申請醫科課程，有關申請將自動納入新課程。有興趣報讀的人士，最遲可於5月30日前提出申請。

根據教育局上周提交立法會的文件透露，香港大學和中文大學會在2025/26至2027/28學年的三年期規劃內，合共提供50個醫科第二學位 學額。港大及中大今日相繼今布課程收生要求。

中大醫學院今公布推出四年制第二學位醫科課程（Graduate Entry Track，簡稱 GET），首輪面試將於2025年4月9日舉行，有興趣報讀GET的人士，最遲可於本年5月30日前提出申請。

中文大學醫學院網站列明收生要求，期望申請人畢業於排名屬前列的大學，並已取得科學或健康科學相關學位。成績方面，應相當於全班首10%內，或遠高於（well above）一級榮譽的最低成績要求。中大醫學院稱，相信在較短時間內培訓醫生，有助紓緩現有的醫療人手壓力。

院方介紹，GET第一年是臨床前（pre-clinical）課程，分為核心科目和進階科目兩部分。核心科目包括解剖學、生物化學、藥理學和生理學等，為學生打下堅實的醫學知識基礎；而進階科目則是裝備GET 的學生具備順利過渡至第二至第四年臨床培訓（clinical）的能力。GET的學生在第二至第四年將獲安排與六年制的醫學生，一起在本地醫院接受臨床學習，亦可到海外進行臨床培訓 。

院方表示，已在課程結構、教職員人手、臨床培訓安排作好規劃及部署，非常有信心GET課程可為立志行醫，並已具備科學或醫學相關背景的人士，提供嶄新的醫學培訓機會，與六年制醫學課程雙軌並行，培育出多元的醫學人才，應對不斷上升的醫療人手需求。

院方亦強調非常重視教學質素，致力確保培訓出來的醫生，在醫學知識和醫德等方面均達「最高標準」，同時能掌握最新的醫療科技及人工智能，讓這些新世代的醫生能與時並進，有能力在日後行醫時能掌握日新月異的醫學新知和科技，為病人提供最適切的治療。因此，

院方稱，多年來均有取錄第二學位學生，以具有與醫科相關的理科及健康科學背景的本科畢業生為主，形容一直以來都深受本地及海外學生歡迎，今年更已收到大量持本科學位人士透過非聯招渠道申請醫科課程，所有有關申請均已自動納入GET的申請。

中大醫學院院長趙偉仁表示，中大醫學院一直擇優而錄，不論是第一學位或第二學位學生，均有一套嚴謹的收生程序及機制，「入學後，我們會以同一標準評核所有學生的成績和表現，確保畢業出來行醫的都是妙手仁心的好醫生。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請
15:02 2025/02/18
醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請

你可能感興趣

醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請
15:02 2025/02/18
醫科課程 ｜中大醫學院第二學位醫科課程待批　過去每年收約100名學生申請
醫生 立法會 教育局 香港大學 大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月03日 時間16:05）
方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事
方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事
方大同逝世｜方大同與大S同月辭世　網民歸咎同一習慣惹禍
方大同逝世｜方大同與大S同月辭世　網民歸咎同一習慣惹禍
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光