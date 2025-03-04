TOPick會員有獎｜送你《贖夢》電影換票證(10份)(每份2張)

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發布時間： 2025/03/04 18:50

最後更新： 2 小時前

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《贖夢》3月27日上映

金像影帝張家輝 自導自演最新力作

張家輝 劉俊謙 戲中難逃夢魘 與陳法拉三人命運交纏

故事大綱

文醫生（劉俊謙 飾）是一個非一般的精神科醫生，擅長發掘病人最深層的秘密。一個深宵，他偶然搭上夜更的士司機蔡辛強（張家輝 飾）的車，在途中他發現蔡辛強的舉止有點不尋常。幾天後，蔡辛強因為不小心駕駛被勒令接受心理評估，文醫生剛巧是主診醫生。很快地，文醫生發現蔡辛強無法分辨夢境與現實，甚至連身體機能亦開始衰退，他決定找出蔡辛強問題的根源。
在追尋的過程中，文醫生也開始陷入不安和困惑的夢境之中，隨著他一步步揭開蔡辛強背後的故事，他的夢境也變得越來越強烈、可怕。惡夢的根源，到底是來自被壓抑的記憶，還是揭開蔡辛強秘密的代價？

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角色簡介

 

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蔡辛強 / 沈卓仁（張家輝 飾）

衣衫不整、行為怪異的夜更的士司機。面上總是掛著空洞的微笑，眼底是憔悴的紅痕。自從夢魘出現後，夜不能寐的蔡辛強總是一個人駕著的士遊蕩，在空無一人的夜闌靜處、車水馬龍的鬧市中心，半夢半醒地橫衝直撞......

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文醫生（ 劉俊謙 飾）

風度翩翩的年輕精神科醫生，總是對每個病患者的情況極其上心。在一個深宵，文醫生偶然上了一架氛圍怪異的的士，司機名叫蔡辛強（張家輝 飾），神情空洞，眼底是憔悴的紅痕。

隨著與蔡辛強相處時間越變越長，文醫生亦開始陷入令人不安的怪異夢境：他總是夢到同一間屋、同一個女人⋯⋯ 

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紀慧玲 Fiona（ 陳法拉 飾）

蔡辛強（張家輝 飾）之妻，塗著凌亂紅唇、神經緊張的瘋癲女人。一個夜晚，紀慧玲如常打開屋門，門外卻是一名素未謀面的男子⋯⋯

 

更多劇照

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截止日期：2025年3月10日(星期一)(23:59)
公佈得獎：2025年3月11日(星期二)
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