貪污｜廉署去年接2,058宗貪污投訴按年升3%　涉政府部門投訴升6%以警隊最多

▲ 負責監察廉政公署的四個獨立諮詢委員會回顧去年工作。（梁偉榮攝）

廉政公署去年共接獲2,058宗貪污投訴，按年升3%，共1,636宗投訴屬可追查，最終有207人被撿控，包括16名公務員，有119人被定罪，而轉介決策局及部門考慮作紀律處分及行政處理的政府人員就有64人。

該2,058宗投訴中，有480宗涉及政府部門，按年升6%，其中警務處最多有108宗，其次是懲教署有44宗，按年升逾1倍，而食環署亦有44宗；另有140宗投訴涉及公共機構，按年升26%，醫管局的投訴最多有25宗，佔17%，接著是港鐵及馬會，各有15宗及12宗，分別增2.75倍及兩倍。其餘1438宗就涉及私營機構，最多投訴的3個界別分別樓宇管理、建造業和金融保險業，各有509宗、190宗及140宗。

審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思認為，本港貪污情况繼續有效受控，雖然去年整體接獲的貪污投訴較前年增加，但數字升跌受不同原因影響，不代表貪污情況惡化，提到過去5年針對政府部門投訴，年均有548宗，去年的數字仍處於低位，強調看不到本港的廉潔文化有大改變或系統性問題，亦沒集團式貪污。

他又指，懲教署的投訴雖上升，但去年無人被撿控，認為情況未有特別惡化，且所涉投訴中亦有10宗由懲教署轉介，目前制度上有方法可識別懷疑貪污情况。至於大部分有關港鐵及馬會的貪污投訴涉及行政人事管理，不涉及服務。

陳智思也認為，多人投訴對政府及所有供應機構能帶來一種正面的壓力及監察，形容屬好事。

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