大腸癌｜去年共8.6萬人參與大腸癌篩查計劃 計劃推行以來最高
港聞
發布時間： 59 分鐘前
最後更新： 34 分鐘前
衞生防護中心表示，計劃自2016年推行以來運作暢順，去年新參與計劃的人數為約86000人，是計劃推行以來最多人參與的一年。截至去年底，累計已有約510000名合資格人士參與計劃，約77000人的大便免疫化學測試結果呈陽性，約40000人在接受大腸鏡檢查後確診大腸腺瘤，約3400人確診大腸癌。
經計劃確診大腸癌的個案中，約2400宗已進行初步分析，當中約56%屬早期個案，治癒率較高。
計劃獲政府大幅度資助，大腸鏡醫生只可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。截至去年底，約1090名基層醫療醫生已參與計劃，並於約2070個地點提供診症和安排大便免疫化學測試，當中約97%的地點不會收取額外費用。
參與計劃的大腸鏡醫生則有約260名，在提供大腸鏡檢查基本服務時，現時有約780個服務地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的地點不會就大腸鏡檢查或切除瘜肉收取額外費用。
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