DSE2025︱DSE英文寫作穩奪Level 3攻略　名師分享1招助理清思路5個實用寫作技巧

▲ DSE英文科寫作攻略，考生們要做好準備了！

【DSE2025/DSE英文/DSELevel 3】距離中學文憑試（DSE）開考日期又近了，想在 DSE 英文科穩取 Level 3，甚至考獲更高等級，考生需要掌握各分卷的作答技巧。今天思源教育要跟大家分享的是Paper 2的應試技巧。

最新影片:

在 DSE 英文寫作中，許多考生即使語法正確，仍難以獲得高分，關鍵往往在於內容的深度與表達技巧。要寫出一篇既符合考試要求又具說服力的文章，不僅需要掌握基本語法，更要注意文體格式、論證邏輯及詞彙運用。很多考生看到題目會感到慌亂，這時候列出大綱（outline）能幫助理清思路，確保文章結構清晰。今次會先講 Paper 2 的應試策略，並分享 5 個實用技巧，助考生提升寫作水平，在考試中脫穎而出。

▲ 思源教育創辦人Spencer Lam。

DSE2025攻略︱1. 嚴格遵循文體格式，確保內容切合題型

DSE 作文涵蓋多種文體（如書信、演講辭、報告、建議書等），每種都有固定的格式和語氣。例如：

書信應包含適當的開頭（Dear Sir/Madam）和結尾（Yours sincerely, + 姓名），並根據收信人調整正式程度。 Proposal（建議書）應使用清晰的標題，如 Introduction, Objectives, Recommendations, Conclusion，並保持客觀中立的語氣。 Speech（演講稿）應有吸引人的開場，如 Good morning, everyone. It is my great pleasure to be here today…，並使用與觀眾互動的句子，如 Let me ask you a question…。未遵守文體格式可能導致失分，即使內容優秀，也可能被扣掉「Language and Organisation」部分的分數。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

DSE2025攻略︱仔細審題，確保內容緊扣要求，避免離題

DSE 作文題目通常會包含 主題、寫作目的、目標讀者，考生需確認每部分都有覆蓋。例如：

題目要求你 撰寫給校長的建議書，但你卻寫成給報社的投訴信，這會導致內容偏離目標受眾，失分嚴重。 題目問「Should students be allowed to use AI for learning?」，如果考生只談 AI 的發展而沒有聚焦於「學生是否應該使用 AI」，則屬於偏題。 作文類型可能要求 討論優缺點，但考生只寫了正面或負面觀點，會被認為論證不完整。

建議考生在寫作前可使用 5W1H（What, Why, Who, Where, When, How） 來拆解題目，以確保所有要點都有涵蓋。

DSE2025攻略︱提供具體證據和數據，避免空泛論述

許多考生傾向於寫 大而空的觀點，如「科技進步對社會有很多好處」，但沒有具體例證支持，導致論點無說服力。考官希望看到 有理有據的分析，可以使用以下方法：

數據支持：如果題目討論環保，與其說 “Many people care about the environment,” 不如改為 “According to a recent survey by the Hong Kong Environmental Protection Department, 65% of respondents support banning single-use plastics.” 具體例子：如討論 AI 教學，可以舉例美國某些學校已引入 ChatGPT 作為輔助教學工具，而香港也開始試行。 個人經歷：如題目問「應否限制社交媒體使用」，可分享自己或同學因社交媒體影響學業的故事，使內容更具說服力。

DSE2025︱DSE中文作文5**雞精班 「三階聯想法」昇華作文

DSE2025攻略︱4. 避免論證矛盾，確保反駁有邏輯性

不少考生在寫 議論文（Argumentative Essay） 或 反駁部分（Counter-argument）時會出現邏輯錯誤，例如：

自相矛盾：前面說 AI 會幫助學生學習，後面卻又說 AI 會讓學生變懶，這樣的說法沒有解釋 AI 如何影響不同學生群體，顯得前後矛盾。 無效反駁（Strawman Fallacy）：有些考生為了反駁對方觀點，會故意誇大對方的論點，例如「反對者認為 AI 會完全取代老師」，但事實上大多數反對者只是擔心 AI 影響學生的學習動機，這種錯誤的反駁方式會削弱論點的說服力。 缺乏平衡討論：有些考生只寫自己的觀點，沒有提及對立意見，這會導致論證片面。例如，在討論「是否應該禁止私家車」，如果只提空氣污染而不討論公共交通不足的問題，文章就會顯得片面。

DSE2025攻略︱建議：

在反駁對方觀點時，先用 “Some may argue that…” 引述對方觀點，再用 “However, this argument fails to consider…” 來反駁。 確保自己的觀點和反駁之間沒有自相矛盾的地方，讓論證更有條理。

DSE2025攻略︱5. 使用多樣化的句式和詞彙，提高語言表達層次

許多考生習慣使用簡單句，如 “This policy is good. It helps people.”，這樣的句子過於單調，難以獲得高分。考官期待看到：

不同的句式： “Not only does this policy benefit the public, but it also promotes long-term sustainability.”（倒裝句） “Given the increasing reliance on AI, it is imperative that we establish clear regulations.”（分詞短語） 高級詞彙： 把 “very important” 改為 “crucial” / “paramount” 把 “a lot of people think” 改為 “it is widely acknowledged that” 連接詞 讓文章更流暢，如 “Furthermore, in contrast, consequently, nevertheless”。

此外，可以適當使用 習語或成語 來讓文章更自然。例如：

在討論旅遊影響時，可以說 “Many backpackers prefer going off the beaten path rather than visiting tourist hotspots.”（許多背包客更喜歡遊覽冷門景點，而非熱門景點。） 在描述壓力時，可以說 “Students often burn the midnight oil before exams, which can be detrimental to their health.”（學生經常熬夜溫習，但這對健康有害。）

DSE2025攻略︱總結：

這五個技巧能幫助你在 DSE 英文作文中獲得更高分：

1.掌握文體格式，確保文章結構完整 2.仔細審題，確保不偏題且涵蓋所有要求 3.提供具體證據和數據，避免空泛論述 4.避免邏輯錯誤，確保觀點前後一致，反駁有理有據 5.使用多樣句式和詞彙，使文章更具層次感

提升 DSE 英文作文的關鍵，在於細心審題、清晰表達觀點、運用適當例證並確保文章流暢自然。透過掌握這五個技巧，你的寫作將更具說服力與層次感，大幅提高得分機會。最後，最重要的還是多加練習，從錯誤中學習，不斷優化自己的寫作風格！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】