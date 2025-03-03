DSE2025︱DSE英文寫作穩奪Level 3攻略 名師分享1招助理清思路5個實用寫作技巧
發布時間： 60 分鐘前
最後更新： 57 分鐘前
【DSE2025/DSE英文/DSELevel 3】距離中學文憑試（DSE）開考日期又近了，想在 DSE 英文科穩取 Level 3，甚至考獲更高等級，考生需要掌握各分卷的作答技巧。今天思源教育要跟大家分享的是Paper 2的應試技巧。
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在 DSE 英文寫作中，許多考生即使語法正確，仍難以獲得高分，關鍵往往在於內容的深度與表達技巧。要寫出一篇既符合考試要求又具說服力的文章，不僅需要掌握基本語法，更要注意文體格式、論證邏輯及詞彙運用。很多考生看到題目會感到慌亂，這時候列出大綱（outline）能幫助理清思路，確保文章結構清晰。今次會先講 Paper 2 的應試策略，並分享 5 個實用技巧，助考生提升寫作水平，在考試中脫穎而出。
DSE2025攻略︱1. 嚴格遵循文體格式，確保內容切合題型
DSE 作文涵蓋多種文體（如書信、演講辭、報告、建議書等），每種都有固定的格式和語氣。例如：
|書信應包含適當的開頭（Dear Sir/Madam）和結尾（Yours sincerely, + 姓名），並根據收信人調整正式程度。
|Proposal（建議書）應使用清晰的標題，如 Introduction, Objectives, Recommendations, Conclusion，並保持客觀中立的語氣。
|Speech（演講稿）應有吸引人的開場，如 Good morning, everyone. It is my great pleasure to be here today…，並使用與觀眾互動的句子，如 Let me ask you a question…。未遵守文體格式可能導致失分，即使內容優秀，也可能被扣掉「Language and Organisation」部分的分數。
DSE2025攻略︱仔細審題，確保內容緊扣要求，避免離題
DSE 作文題目通常會包含 主題、寫作目的、目標讀者，考生需確認每部分都有覆蓋。例如：
|題目要求你 撰寫給校長的建議書，但你卻寫成給報社的投訴信，這會導致內容偏離目標受眾，失分嚴重。
|題目問「Should students be allowed to use AI for learning?」，如果考生只談 AI 的發展而沒有聚焦於「學生是否應該使用 AI」，則屬於偏題。
|作文類型可能要求 討論優缺點，但考生只寫了正面或負面觀點，會被認為論證不完整。
建議考生在寫作前可使用 5W1H（What, Why, Who, Where, When, How） 來拆解題目，以確保所有要點都有涵蓋。
DSE2025攻略︱提供具體證據和數據，避免空泛論述
許多考生傾向於寫 大而空的觀點，如「科技進步對社會有很多好處」，但沒有具體例證支持，導致論點無說服力。考官希望看到 有理有據的分析，可以使用以下方法：
|數據支持：如果題目討論環保，與其說 “Many people care about the environment,” 不如改為 “According to a recent survey by the Hong Kong Environmental Protection Department, 65% of respondents support banning single-use plastics.”
|具體例子：如討論 AI 教學，可以舉例美國某些學校已引入 ChatGPT 作為輔助教學工具，而香港也開始試行。
|個人經歷：如題目問「應否限制社交媒體使用」，可分享自己或同學因社交媒體影響學業的故事，使內容更具說服力。
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DSE2025攻略︱4. 避免論證矛盾，確保反駁有邏輯性
不少考生在寫 議論文（Argumentative Essay） 或 反駁部分（Counter-argument）時會出現邏輯錯誤，例如：
|自相矛盾：前面說 AI 會幫助學生學習，後面卻又說 AI 會讓學生變懶，這樣的說法沒有解釋 AI 如何影響不同學生群體，顯得前後矛盾。
|無效反駁（Strawman Fallacy）：有些考生為了反駁對方觀點，會故意誇大對方的論點，例如「反對者認為 AI 會完全取代老師」，但事實上大多數反對者只是擔心 AI 影響學生的學習動機，這種錯誤的反駁方式會削弱論點的說服力。
|缺乏平衡討論：有些考生只寫自己的觀點，沒有提及對立意見，這會導致論證片面。例如，在討論「是否應該禁止私家車」，如果只提空氣污染而不討論公共交通不足的問題，文章就會顯得片面。
DSE2025攻略︱建議：
|在反駁對方觀點時，先用 “Some may argue that…” 引述對方觀點，再用 “However, this argument fails to consider…” 來反駁。
|確保自己的觀點和反駁之間沒有自相矛盾的地方，讓論證更有條理。
DSE2025攻略︱5. 使用多樣化的句式和詞彙，提高語言表達層次
許多考生習慣使用簡單句，如 “This policy is good. It helps people.”，這樣的句子過於單調，難以獲得高分。考官期待看到：
|不同的句式：
|“Not only does this policy benefit the public, but it also promotes long-term sustainability.”（倒裝句）
|“Given the increasing reliance on AI, it is imperative that we establish clear regulations.”（分詞短語）
|高級詞彙：
|把 “very important” 改為 “crucial” / “paramount”
|把 “a lot of people think” 改為 “it is widely acknowledged that”
|連接詞 讓文章更流暢，如 “Furthermore, in contrast, consequently, nevertheless”。
此外，可以適當使用 習語或成語 來讓文章更自然。例如：
|在討論旅遊影響時，可以說 “Many backpackers prefer going off the beaten path rather than visiting tourist hotspots.”（許多背包客更喜歡遊覽冷門景點，而非熱門景點。）
|在描述壓力時，可以說 “Students often burn the midnight oil before exams, which can be detrimental to their health.”（學生經常熬夜溫習，但這對健康有害。）
DSE2025攻略︱總結：
這五個技巧能幫助你在 DSE 英文作文中獲得更高分：
|1.掌握文體格式，確保文章結構完整
|2.仔細審題，確保不偏題且涵蓋所有要求
|3.提供具體證據和數據，避免空泛論述
|4.避免邏輯錯誤，確保觀點前後一致，反駁有理有據
|5.使用多樣句式和詞彙，使文章更具層次感
提升 DSE 英文作文的關鍵，在於細心審題、清晰表達觀點、運用適當例證並確保文章流暢自然。透過掌握這五個技巧，你的寫作將更具說服力與層次感，大幅提高得分機會。最後，最重要的還是多加練習，從錯誤中學習，不斷優化自己的寫作風格！
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撰文 : Spencer Lam 思源教育創辦人