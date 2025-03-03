凍齡靚媽｜48歲童顏文頌嫻相隔廿載回巢TVB拍劇　曾每日整愛心飯盒發掘女兒畫畫天份

▲ 48歲文頌嫻相隔廿載回巢TVB拍劇，童顏狀態令人震驚！

【文頌嫻/凍齡】48歲文頌嫻自2012年與商人李梓慎結婚後，便淡出幕前專心相夫教女，並每日為女兒製作愛心飯盒，直至女兒日漸長大，她才再度活躍幕前；最近她就相隔20年回巢TVB拍劇，與好姐妹佘詩曼齊齊「鬥戲」，最令網民驚訝的是，她樣貌20年如一日，依然一副童顏！

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凍齡靚媽文頌嫻｜婚後育有1女 曾息影每日為女兒整飯盒

有童顏女神之稱的文頌嫻婚後育有1女，女兒Jamie轉眼已12歲，當Jamie還年幼的時候，文頌嫻一度淡出幕前專心湊女，但仍不時更新社交網分享為愛女製作的愛心飯盒，又不辭勞苦親自送飯盒到學校給女兒，在照顧女兒起居飲食方面絕不假手於人。

凍齡靚媽文頌嫻｜女兒畫作曾在台灣展出

她亦十分重視女兒的興趣發展，Jamie喜歡畫畫，她9歲那年，畫作試過在台灣華山1914文化創意產業園區展出，當時文頌嫻還帶同女兒到台灣觀展，事後亦有在社交平台分享喜悅：「Jamie幅『我愛羊』愛心畫作幸運地得到大會和插畫家喜愛，仲好榮幸可以聯同台灣知名插畫師黃玟菁Crossover（合作），作品會在國際性活動展出。」可見她悉心栽培女兒。

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直至Jamie日漸長大，文頌嫻才有限度復出幕前，她於2019年曾「過檔」ViuTV拍攝《打天下》，兩年前亦曾拍攝劇集《疊影狙擊》，到了最近，她終於回巢TVB拍攝新劇《正義女神Themis》，這套劇的女主角正是她的好姐妹佘詩曼！日前TVB旗下合拍劇製作單位「77工作室」舉行春茗暨慶功宴，文頌嫻也有驚喜現身，並接受訪問，因而意外曝光她相隔廿載再返回TVB拍劇，令不少人期待。

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凍齡靚媽文頌嫻｜狀態大勇復出拍新劇

從訪問片段中可見，文頌嫻狀態大勇，童顏零走樣，而且少女味十足，絕不似年近半百。而《正義女神Themis》2月亦宣佈正式煞科，並首發片花，公開佘詩曼與劇中其他演員的律師造型，但就未見文頌嫻於劇中的造型釋出，似保持神秘感。

據知她在劇中飾演一名母親，早前她接受訪問時曾透露：「其實我係第一次做媽咪嘅角色，第一次用媽咪嘅身份去做媽咪嘅角色，以前演戲通常都係演少女，總之一出場我個仔就死咗，所以所有嘅劇情係好崩潰，係好慘㗎！」

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