常識時事題2025｜考試必讀本地及國際大事回顧 免費下載12至2月常識時事題
升學教育
撰文： TOPick教育組
發布時間： 37 分鐘前
小學測考季開始，相信家長已經開始陪子女溫習，TOPick準備了2025年常識時事題溫習懶人包，總結12至2月本地及國際發生的大事，幫助小朋友更好地應對常識時事題！
常識時事題2025｜香港時事重點
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|事件
|12月10日
|政府發布《公共巴士和的士綠色轉型路綠圖》，建議為約600部專營巴士營辦商更換或添置單層雙層電動巴士。
|12月17日
|明年起3間巴士公司開始加價，九巴加價4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%，明年1月5日實施，約8成乘客每程須多付不超過0.5元車費，9成半乘客每程須多付不超過1元。
|都會海逸酒店及九龍海逸君綽酒店的「The Promenade」，相繼爆發食物中毒個案，涉及16人因進食生蠔受到感染。
|1月2日
|港大醫學院研究發現，服用高效抗精神病藥物「氯氮平」導致血癌風險極低。
|1月15日
|「舉報濫用公屋獎」於1月15日實施，成功舉報的人士可獲得由房委會發出的感謝狀及3000元現金獎勵。
|1月20日
|屯門醫院引入「磁波刀」治療系統，協助原發性震顫患者即時解決手震問題。
|2月7日
|香港兒童醫院耳鼻喉科因人手不足須暫時關閉，逾500名兒童受影響。
|2月10日
|港大醫學院成功研發三氧化二砷（俗稱砒霜）口服藥劑 ，可用於治療一種死亡率較高的血癌── 急性早幼粒細胞白血病（APL）。
|AirlineRatings.com 航空公司評鑑網站公布2025年「25大全球最佳航空公司」及「最佳廉航公司」，國泰航空和HK EXPRESS香港快運均有上榜，位居第四。
|2月28日
|新一份《財政預算案》公布，教育局將於9月新學年起，取消2500元免入息審查學生津貼，預計每年節省20億元。
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常識時事題2025｜兩岸及國際時事重點
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|日期
|事件
|12月4日
|知名作家瓊瑤在台北寓所輕生，終年86歲。
|12月12日
|敍利亞政府垮台後，反抗軍成立為期3個月至明年3月初的過渡政府。
|12月13日
|內地黃茅海跨海通道通車，將珠海到江門的行車時間縮減至約30分鐘。
|12月29日
|韓國濟州航空的客機在著陸時偏離跑道，撞上機場圍牆起火，造成179人遇難，僅2人生還。
|1月3日
|內地男演員「星星」（原名王星）在泰緬邊境失聯，疑被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區，獲救後接受訪問時表示，自己被騙來到泰國從事表演工作，後來被剃頭強迫到有50個中國人建築物內練習打字，認為是要他做電詐工作。
|1月13日
|加拿大圭爾夫大學的心理學家發現，撲熱息痛（paracetamol），可以在人們經歷危險時降低心跳（恐懼的跡象），有機會導致服藥的人變得更魯莽。
|1月16日
|最年輕的32歲死刑犯黃麟凱於晚上槍決伏法，是台灣時隔4年多再次執行死刑。
|1月19日
|美國總統特朗普延後了TikTok「不賣即禁」的法例，使其在停運美國用戶服務約12小時後，便重啟相關服務。
|2月3日
|台灣藝人大S（徐熙媛）在日本旅遊時患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。
|2月4日
|美國暫停接收來自內地和香港的入境國際包裹後，於2月5日又發出聲明改變立場，恢復接收中港包裹。
|2月12日
|日本受暴風雪吹襲，北海道新千歲機場取消118個航班，多達1600人旅客滯留。
常識時事題｜重溫2024年9月至11月時事題
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