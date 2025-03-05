常識時事題2025｜考試必讀本地及國際大事回顧　免費下載12至2月常識時事題

日期 事件

12月4日 知名作家瓊瑤在台北寓所輕生，終年86歲。

12月12日 敍利亞政府垮台後，反抗軍成立為期3個月至明年3月初的過渡政府。

12月13日 內地黃茅海跨海通道通車，將珠海到江門的行車時間縮減至約30分鐘。

12月29日 韓國濟州航空的客機在著陸時偏離跑道，撞上機場圍牆起火，造成179人遇難，僅2人生還。

1月3日 內地男演員「星星」（原名王星）在泰緬邊境失聯，疑被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區，獲救後接受訪問時表示，自己被騙來到泰國從事表演工作，後來被剃頭強迫到有50個中國人建築物內練習打字，認為是要他做電詐工作。

1月13日 加拿大圭爾夫大學的心理學家發現，撲熱息痛（paracetamol），可以在人們經歷危險時降低心跳（恐懼的跡象），有機會導致服藥的人變得更魯莽。

1月16日 最年輕的32歲死刑犯黃麟凱於晚上槍決伏法，是台灣時隔4年多再次執行死刑。

1月19日 美國總統特朗普延後了TikTok「不賣即禁」的法例，使其在停運美國用戶服務約12小時後，便重啟相關服務。

2月3日 台灣藝人大S（徐熙媛）在日本旅遊時患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。

2月4日 美國暫停接收來自內地和香港的入境國際包裹後，於2月5日又發出聲明改變立場，恢復接收中港包裹。