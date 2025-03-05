新手媽媽｜朱千雪上嬰兒急救課程　醫生老公建議提升安全意識：他見過不少意外

▲ 港姐朱千雪（Tracy）上嬰兒急救課程。

【新手媽媽/朱千雪/嬰兒急救】港姐朱千雪（Tracy）去年5月誕下兒子，這位新手媽咪努力兼顧工作和湊仔，朱千雪日前於社交網透露跟註冊護士上嬰兒急救課程。

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新手媽媽朱千雪｜教傭人急救知識

從朱千雪分享的短片所見，她細心聽護士講解之外，更用人體模型來練習，她接受TOPick訪問稱急救課程不算困難，不過要用心上堂，因為每一個步驟都好重要。

朱千雪說：「上完個Baby first-aid課程我覺得幾有用，因為我跟老公都要返工，我學識之餘，亦可以教曉工人，當有突發事情發生時，我們都會比較放心。」

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新手媽媽朱千雪｜發生事故懂處理

朱千雪老公任職放射科醫生，原來她聽從老公建議去學嬰兒急救，她說：「他之前提及過這些常識，認為我們都應該要保持安全，主要學習如果BB吃東西噎到要如何處理，跌倒又應該如何。基本上小朋友越大越容易會發生事故，所以懂得急救，發生意外時會好有用，始終佢哋見得多呀嘛。」

問到老公是否一名「緊張大師」，朱千雪說：「適量啦，因為他對於人體結構比我更了解，所以知道什麼應該擔心，什麼不需要這麼擔心。」

說到兒子已經9個月，朱千雪稱老公有幫忙湊仔，不過由於工作沒有減少，朱千雪於時間管理方面要做得更好，她說：「暫時還可以，因為BB都不算難湊。」

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轉職執業大律師的朱千雪跟醫生老公可說門當戶對，兩人於同一醫院出生，出生日子只差3天，二人的媽咪被分配同一間病房，因而兩家人都好親近。

朱千雪跟老公可說識於微時，年幼時一起玩耍，不過直至某年的聖誕節，朱千雪獨自一人在港，男方家長邀她到家裡慶祝，二人才燃起愛火，真是緣份天註定。

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